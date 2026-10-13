Hronika
OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O SMRTI VLADIMIRA VULETIĆA Tužilac naložio obavljanje obdukcije sa toksikologijom
- Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu.
- Više javno tužilaštvo u Beogradu obavlja uviđaj, a naložena je obdukcija sa toksikologijom radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
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Bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav u svom stanu, potvrđeno je Kuriru.
- Povodom prijave smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu V.V, u njegovom stanu, dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavlja uviđaj na licu mesta. Radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti dežurni javni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija sa toksikologijom - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.
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