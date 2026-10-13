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Pripadnici Policijske stanice Obrenovac pronašli su marihuanu tokom pretresa stana J. Lj., a posebno je zabrinjavajuća činjenica da se u stanu u tom trenutku nalazilo i njegovo maloletno dete.

Policijski službenici Grupe za suzbijanje kriminaliteta (GZSK) postupali su po naredbi Osnovnog suda, zbog sumnje da se u stanu nalaze predmeti koji potiču iz krivičnih dela. Tokom pretresa, J. Lj. je policajcima sam pokazao kartonsku kutiju koja se nalazila na kuhinjskim elementima. U njoj je pronađen PVC paket sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana.

Obavešten Centar za socijalni rad

Dodatnu pažnju nadležnih privukla je činjenica da osumnjičeni živi u stanu sa maloletnim detetom. Zbog toga je o slučaju odmah obavešten i Centar za socijalni rad, koji će se uključiti u dalji postupak kako bi se ispitali uslovi u kojima dete boravi i, ukoliko bude potrebno, preduzele mere iz njegove nadležnosti.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.

Pronađena biljna materija poslata je na veštačenje, dok će protiv J. Lj. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Dalji postupak trebalo bi da rasvetli sve okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni iz Centra za socijalni rad posebno razmotriti uslove u kojima dete živi, kako bi se utvrdilo da li je potrebna dodatna zaštita.