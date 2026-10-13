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Bahati vozač "leteo" je danas motoputem Lajkovac - Valjevo!

Automobil marke "audi" vozio je brzinom od čak 245 kilometara na čas! Pritom, na toj deonici ograničenje brzine je 100 kilometara na čas.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem su zaustavili ovog bahatog vozača.

Pukom srećom nije bilo incidenata s obzirom na veliku brzinu neodgovornog vozača.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić upozorio je na opasnost od neodgovorne vožnje. 

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