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ŠOK NA PUTU LAJKOVAC - VALJEVO! POGLEDAJTE DIVLJANJE "AUDIJEM" Gazio ga 245 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 100- "presretačem" uhvatili bahatog vozača
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Bahati vozač "leteo" je danas motoputem Lajkovac - Valjevo!
Automobil marke "audi" vozio je brzinom od čak 245 kilometara na čas! Pritom, na toj deonici ograničenje brzine je 100 kilometara na čas.
Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem su zaustavili ovog bahatog vozača.
Pukom srećom nije bilo incidenata s obzirom na veliku brzinu neodgovornog vozača.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić upozorio je na opasnost od neodgovorne vožnje.
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