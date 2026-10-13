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U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Novom Pazaru, Policijske stanice Tutin, u saradnji sa inspektorima Poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su R. D. (1965) iz Tutina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje.

On se sumnjiči da je na placu u jednom selu kod Tutina, skladištio 41 polovno putničko motorno vozilo, za koja se sumnja da su bila namenjena daljoj prodaji suprotno zakonskim propisima. Navedena vozila oduzeta su od osumnjičenog.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.