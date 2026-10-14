Prema nezvaničnim informacijama, istraga protiv ovog klana u toku je već neko vreme i jedan broj pripadnika već je iza rešetaka.
Hronika
KURIR SAZNAJE! VELIKA AKCIJA HAPŠENJA PRIPADNIKA KRIMINALNOG KLANA: Pretresi u toku širom Srbije, sumnjiče se za likvidaciju
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Kako Kurir saznaje, policija je u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila više osoba koje se dovode u vezu sa likvidacijom na teritoriji Beograda.
Prema nezvaničnim informacijama, istraga protiv ovog klana u toku je već neko vreme i jedan broj pripadnika već je iza rešetaka.
- Hapšenja su počela juče i akcija je i dalje u toku - otkriva izvor Kurira.
Pretresi na više lokacija na teritoriji cele zemlje, kako saznajemo, i dalje su u toku.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
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