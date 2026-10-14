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Kako Kurir saznaje, policija je u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila više osoba koje se dovode u vezu sa likvidacijom na teritoriji Beograda.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga protiv ovog klana u toku je već neko vreme i jedan broj pripadnika već je iza rešetaka.

- Hapšenja su počela juče i akcija je i dalje u toku - otkriva izvor Kurira. 

Pretresi na više lokacija na teritoriji cele zemlje, kako saznajemo, i dalje su u toku.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

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