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U opsežnoj i odlučnoj akciji inspektora kriminalističke policije i Specijalnog tužilaštva, uhapšeno je više osoba osumnjičenih za učešće u brutalnom ubistvu Milana Stokovića iz Zemuna.

Kako saznaje Kurir, pripadnici Specijalne antiterirističke jedinice (SAJ), upali su pod punom opremom u kuće osumnjičenih.

Ovim hapšenjem razbijena je jedna od najsurovijih kriminalnih grupa na ovim prostorima, čije metode uklanjanja tragova podsećaju na najmračnije scenarije iz podzemlja.

Telo spalili i zakopali 

Klub zločina počeo je da se odmotava nakon hapšenja pripadnika ove grupe u martu, koji su primarno pali zbog ubistva Živka Bakića 19. januara ove godine nadomak Avale. Operativnim radom i pritiskom inspektora, došlos se do šokantnih saznanja o sudbini nestalog Zemunca.

Policija je u blizini Požarevca pronašla improvizovanu raku u kojoj su se nalazili ugljenisani ostaci tela. Nakon hitne DNK analize, potvrđene su najcrnje slutnje - reč je o Milanu Stokoviću, koji je prema sumnjama istražitelja likvidiran 14. oktobra prošle godine. Telo je nakon identifikacije predato porodici.

Jeziv plan: 24 litra kiseline i 50 kilograma kreča za brisanje tragova

Razmere monstruoznosti ove grupe otkrivene su još u oktobru prošle godine, kada je MUP Srbije sprečio pokušaj prikrivanja zločina.

Policijska patrola je 19. oktobra u rejonu između požarevačkih sela Rečica i Rama na delu zatekla dvojicu muškaraca kako u mraku kopaju duboku rupu. Pored rake u kojoj je trebalo da završi žrtva, policija je zaplenila čak 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča - hemijski koktel kojim je grupa planirala da potpuno uništi i rastvori telo i sve materijalne dokaze.

Istraga se nastavlja, a očekuje se da nadležno tužilaštvo nakon saslušanja osumnjičenih izda zvanično saopštenje o svim detaljima ove jezive serije likvidacija.

(Kurir.rs)

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