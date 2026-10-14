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Stravičan incident dogodio se u subotu u jednoj zgradi u centru Beograda, kada je komšijska razmirica prerasla u haos u kojem je žena (76) završila sa nagnječenjem mozga, a prema poslednjim informacijama, napadaču je izrečena mera zabrane prilaska.

Kako se saznaje, sve se dogodilo kada je muškarac (45) sa prijateljima pravio okupljanje na krovu zgrade, što je zasmetalo jednom od komšija (48).

- Posle nekog vremena on je sišao sa krova zgrade i otišao do prodavnice kada se pojavio njegov komšija iz te zgrade i počeo da negoduje zbog okupljanja. Navodno, on se tu raspravljao sa prijateljima od komšije (45), nakon čega je otišao u svoj stan - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Međutim, kada se muškarac (45) vratio iz prodavnice dočekali su ga prijatelji koji su mu prepričali šta se dogodilo. On, pod dejstvom alkohola, je odmah sišao do komšijinog stana.

- Kada mu je komšija otvorio vrata odmah je počela rasprava i koškanje. Ubrzo su se pred vratima iz stana pojavili roditelji napadnutog komšije. U tom koškanju majka komšije je odgurnuta i ona je pala i udarila glavom. Zadobila je frakturu lobanje - kaže izvor.