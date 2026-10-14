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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) oglasilo se povodom velike policijske akcije u kojoj je lišeno slobode sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za najteža krivična dela, uključujući teška ubistva, otmice i trgovinu drogom.

U ovoj opsežnoj akciji, izvedenoj po nalogu JTOK-a, učestvovali su pripadnici UKP-a, SBPOK-a, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservacije, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, kao i PU za Grad Beograd, PU Požarevac, PU Novi Sad, Žandarmerije, SAJ-a i BIA.

Detalji hapšenja

Kako se navodi u saopštenju, istragom je obuhvaćeno još pet osoba:

A.N. – već se nalazi u pritvoru u Beogradu,

M.S. – nalazi se u zatvoru u Severnoj Makedoniji,

A.B. – u pritvoru u Grčkoj,

D.T. – u pritvoru u Belgiji,

S.P. – u bekstvu i za njim se intenzivno traga.

Tretirani za surova ubistva i otmicu

Osumnjičenima se stavlja na teret da su organizovali i izvršili ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je otet pre tačno godinu dana, kao i likvidaciju Živka Bakića na teritoriji Beograda u januaru ove godine.

Symptomatično za ovu grupu je i to da im se stavlja na teret čitav niz teških krivičnih dela:

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (čl. 346 KZ)

Teško ubistvo (čl. 114 KZ)

Otmica (čl. 134 KZ)

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (čl. 348 KZ)

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 246 KZ)

Privođenje na saslušanje

Svim uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal radi saslušanja.