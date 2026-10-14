UBISTVA, OTMICE, TRGOVINA NARKOTICIMA Tužilaštvo objavilo detalje velike akcije hapšenja kriminalne grupe: Evo za šta se terete
- JTOK je saopštio da je u velikoj akciji uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe, uz podršku više policijskih jedinica i BIA.
- Grupi se na teret stavljaju teška ubistva Milana Stokovića i Živka Bakića, kao i otmica, oružje i trgovina drogom.
- Još pet osoba je obuhvaćeno istragom, a svi uhapšeni su zadržani i biće sprovedeni na saslušanje u JTOK.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) oglasilo se povodom velike policijske akcije u kojoj je lišeno slobode sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za najteža krivična dela, uključujući teška ubistva, otmice i trgovinu drogom.
U ovoj opsežnoj akciji, izvedenoj po nalogu JTOK-a, učestvovali su pripadnici UKP-a, SBPOK-a, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservacije, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, kao i PU za Grad Beograd, PU Požarevac, PU Novi Sad, Žandarmerije, SAJ-a i BIA.
Detalji hapšenja
Na teritoriji Beograda uhapšeni su R.Đ., M.I., A.S., A.S., P.M. i S.D., dok je u Požarevcu slobode lišen N.Ž.
Kako se navodi u saopštenju, istragom je obuhvaćeno još pet osoba:
A.N. – već se nalazi u pritvoru u Beogradu,
M.S. – nalazi se u zatvoru u Severnoj Makedoniji,
A.B. – u pritvoru u Grčkoj,
D.T. – u pritvoru u Belgiji,
S.P. – u bekstvu i za njim se intenzivno traga.
Tretirani za surova ubistva i otmicu
Osumnjičenima se stavlja na teret da su organizovali i izvršili ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je otet pre tačno godinu dana, kao i likvidaciju Živka Bakića na teritoriji Beograda u januaru ove godine.
Symptomatično za ovu grupu je i to da im se stavlja na teret čitav niz teških krivičnih dela:
Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (čl. 346 KZ)
Teško ubistvo (čl. 114 KZ)
Otmica (čl. 134 KZ)
Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (čl. 348 KZ)
Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 246 KZ)
Privođenje na saslušanje
Svim uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal radi saslušanja.
(Kurir.rs)