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Andrej Blagojev, navodni pripadnik takozvanog vračarskog klana koji je nedavno uhapšen u Solunu, obuhvaćen je istragom protiv osumnjičenih koji su uhapšeni zbog organizacije i učešća u ubistvu Živka Bakića i Milana Stokovića!

Podsetimo, Blagojevu su lisice na ruke stavljene u trenutku dok je u jednom lokalu sedeo sa još četvoricom državljana Srbije. Bivši dečko Đine Džinović, ćerke pevača Harisa Džinović i Meline, prilokom privođenja grčkoj policiji je pokazao falsifikovani pasoš na ime Petar Jovanović.

Inače, za Blagojevim je bila raspisana i poternica zbog sumnje da je učestvovao u pljački koja se dogodila u julu prošle godine u Beogradu.

Blagojev uhapšen u Solunu Foto: Ustupljena fotografija, Shutterstock

Grčki mediji, posle velike akcije hapšenja u Solunu, objavili su da se sumnja da su privedeni došli u Solun kako bi izvršili likvidaciju osobe povezane sa suprotstavljenom kriminalnom grupom, koja je utočište pronašla u toj državi. Identitet mete, međutim, nije objavljen.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal danas je saopštilo da je danas, u sklopu istrage kojom je obuhvaćen Blagojev, u Srbiji uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči da je na današnji dan prošle godine otela a potom ubila Milana Stokovića iz Zemuna, kao i da je u januaru ove godine ubila Živka Bakića.

Živko Bakić ubijen na Avali Foto: Petar Aleksić, Društvene Mreže

- Slobode su lišeni R.Đ., M.I., A.S., A.S., P.M., S.D. iz Beograda i N. Ž. iz Požarevca. Krivičnom prijavom su obuhvaćeni i A.N. koji se već nalazi u pritvoru u Beogradu, M.S. koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A.B., koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, D.T., koji se nalazi u pritvoru u Belgiji kao i S.P. koji se nalazi u besktvu - saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, Milan Stoković iz Zemuna otet je pre godina dana, a njegovo telo pronađeno je u improvizovanoj raki u okolini Požarevca.

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni koji je u pritvoru u Belgiji je Dušan Trkulja, navodno visokopozicionirani pripadnik vračarskog klana, kom su lisice po poternici iz Srbije u toj državi stavljene u martu ove godine. Prema nezvaničnim informacijama, za njim se tragalo zbog šverca kokaina. Kako je Kurir pisao, privođen je i prošle godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je pripremao likvidaciju jednog biznismena.

Dušan Trkulja Foto: Kurir.rs

Policija je prošle godine, kako je Kurir pisao, na teritoriji Požarevca, zatekla članove kriminalne grupe kako iskopavaju raku. Kod njih je tada, na licu mesta, pronađeno 24 litara sone kisleine i 50 kilograma kreča, za koji se sumnjalo da su planirali da ga iskorsite za uništavanje tela Stokovića.

Ubijeni Milan Stoković Foto: Printscren, Mup

Njegovo telo, prema nezvaničnim informacijama, posle ubistva je spaljeno.

Inače, klupko zločina počelo je da se odmotava nakon hapšenja osumnjičenih, koji se dovode u vezu sa kavačkim klanom, posle likvidacije jednog od vođa balkanskog kartela, Živka Bakića 19. januara na Avali u Beogradu. Bakić je, podsetimo, u trenutku kada je ubijen bio u kućnom pritvoru, a ubice su redovnu šetnju na koju je imao pravo iskoristile da ga likvidiraju.