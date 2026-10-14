OTKRIVAMO KO SU "VRAČARCI" KOJI SE TERETE ZA UBISTVO ZEMUNCA: Blagojev uhapšen u Solunu, a Trkulja u Belgiji (foto)
- Andrej Blagojev, navodni pripadnik vračarskog klana, uhapšen je u Solunu sa falsifikovanim pasošem i obuhvaćen je istragom za ubistva Živka Bakića i Milana Stokovića.
- Tužilaštvo je saopštilo da je u Srbiji uhapšeno sedam članova grupe osumnjičene da je Stokovića otela i ubila prošle godine, a Bakića u januaru ove godine.
Andrej Blagojev, navodni pripadnik takozvanog vračarskog klana koji je nedavno uhapšen u Solunu, obuhvaćen je istragom protiv osumnjičenih koji su uhapšeni zbog organizacije i učešća u ubistvu Živka Bakića i Milana Stokovića!
Podsetimo, Blagojevu su lisice na ruke stavljene u trenutku dok je u jednom lokalu sedeo sa još četvoricom državljana Srbije. Bivši dečko Đine Džinović, ćerke pevača Harisa Džinović i Meline, prilokom privođenja grčkoj policiji je pokazao falsifikovani pasoš na ime Petar Jovanović.
Inače, za Blagojevim je bila raspisana i poternica zbog sumnje da je učestvovao u pljački koja se dogodila u julu prošle godine u Beogradu.
Grčki mediji, posle velike akcije hapšenja u Solunu, objavili su da se sumnja da su privedeni došli u Solun kako bi izvršili likvidaciju osobe povezane sa suprotstavljenom kriminalnom grupom, koja je utočište pronašla u toj državi. Identitet mete, međutim, nije objavljen.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal danas je saopštilo da je danas, u sklopu istrage kojom je obuhvaćen Blagojev, u Srbiji uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči da je na današnji dan prošle godine otela a potom ubila Milana Stokovića iz Zemuna, kao i da je u januaru ove godine ubila Živka Bakića.
- Slobode su lišeni R.Đ., M.I., A.S., A.S., P.M., S.D. iz Beograda i N. Ž. iz Požarevca. Krivičnom prijavom su obuhvaćeni i A.N. koji se već nalazi u pritvoru u Beogradu, M.S. koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A.B., koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, D.T., koji se nalazi u pritvoru u Belgiji kao i S.P. koji se nalazi u besktvu - saopšteno je iz tužilaštva.
Podsetimo, Milan Stoković iz Zemuna otet je pre godina dana, a njegovo telo pronađeno je u improvizovanoj raki u okolini Požarevca.
Kako Kurir saznaje, osumnjičeni koji je u pritvoru u Belgiji je Dušan Trkulja, navodno visokopozicionirani pripadnik vračarskog klana, kom su lisice po poternici iz Srbije u toj državi stavljene u martu ove godine. Prema nezvaničnim informacijama, za njim se tragalo zbog šverca kokaina. Kako je Kurir pisao, privođen je i prošle godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je pripremao likvidaciju jednog biznismena.
Policija je prošle godine, kako je Kurir pisao, na teritoriji Požarevca, zatekla članove kriminalne grupe kako iskopavaju raku. Kod njih je tada, na licu mesta, pronađeno 24 litara sone kisleine i 50 kilograma kreča, za koji se sumnjalo da su planirali da ga iskorsite za uništavanje tela Stokovića.
Njegovo telo, prema nezvaničnim informacijama, posle ubistva je spaljeno.
Inače, klupko zločina počelo je da se odmotava nakon hapšenja osumnjičenih, koji se dovode u vezu sa kavačkim klanom, posle likvidacije jednog od vođa balkanskog kartela, Živka Bakića 19. januara na Avali u Beogradu. Bakić je, podsetimo, u trenutku kada je ubijen bio u kućnom pritvoru, a ubice su redovnu šetnju na koju je imao pravo iskoristile da ga likvidiraju.
- Na osnovu prikupljenih dokaza, utvrđeno je da ista kriminalna grupa, koja se dovodi u vezu sa vračarskim i kavačkim klanom, stoji iza oba zločina - otkrio je izvor Kurira.