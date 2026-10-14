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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) proširilo je istragu o delovanju opasne kriminalne grupe vračaraca, kojoj se na teret stavljaju najmanje dve surove likvidacije - ubistvo Živka Bakića kod Sopota i brutalno smaknuće Zemunca Milana Stokovića.

Dok se u slučaju Bakića, koji je ranije optuživan za šverc kokaina u okviru Balkanskog kartela, motiv nazire u narko-obračunima, motiv ubistva mladog Stokovića i dalje je potpuna misterija.

Celi slučaj dobio je filmski obrt kada je Nikola Mirić, planirani svedok-okrivljeni, pobegao sa tajne lokacije na koju ga je smestilo tužilaštvo! Mirić je prvobitno pristao na saradnju i sklapanje sporazuma kako bi razotkrio funkcionisanje klana, ali je njegov iznenadni beg trenutno ostavio istražitelje bez ključnog svedočenja.

Namamljen, otet, pa spaljen u kiselini: Lokalni inspektor kopao raku

Rekonstrukcijom je utvrđeno da je Stoković namamljen i otet 14. oktobra 2025. godine. Likvidiran je iz vatrenog oružja, a potom transportovan u okolinu Požarevca.

Samo pet dana kasnije, 19. oktobra, policija je u šumskom rejonu između požarevačkih sela Rečica i Rama na delu zatekla nesvakidašnji i jeziv prizor: lokalni policijski inspektor N. Ž. i meštanin M. S. zatečeni su kako u mraku kopaju improvizovanu raku. Pored njih su zaplenjene lopate, čak 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, namenjenih potpunom uništenju tela i tragova.

U tom trenutku javnost nije znala da su spaljeni i uništeni ostaci u šumi pripadali Stokoviću. Tek nakon martovske akcije SBPOK-a i hapšenja ostatka ove organizovane grupe, DNK analizom potvrdjene su crne slutnje. Stoković je identifikovan, a sahranjen je 4. aprila na Novom bežanijskom groblju.

Serija likvidacija u Zemunu: Veza sa ubijenim vođom navijača?

Nestanak Stokovića policiji je prijavio njegov otac, navodeći da se kretao u opasnom društvu. Među prijateljima koje je pominjao bio je i Tadija Pantić (23), vođa navijača Partizana iz Zemuna, koji je ubijen svega mesec dana nakon Stokovića - 22. novembra 2025. godine.

Pantić je bio na meti više puta. Bio je meta napada na mostu Gazela, kada su ga presreli navijači na motorima i otvorili vatru, a prema nezvaničnim informacijama, njemu je bio namenjen i eksploziv koji je zaplenjen u Kosovskoj ulici u Beogradu nakon nasumične eksplozije u stanju 1. oktobra. Za Pantićevo ubistvo uhapšen je Pavle F. u štek-stanu, ali JTOK za sada zvanično nije povezao ovaj slučaj sa grupom koja je ubila Stokovića i Bakića.

Dva "teška ubistva": Tužilaštvo sklapa optužnicu

Ono što spaja ubistva Bakića i Stokovića jeste ista organizovana grupa koja ih je osmislila, ugovorila i sprovela u delo.

JTOK intenzivno prikuplja materijalne dokaze kako bi podigao optužnicu za dva krivična dela teškog ubistva iz koristoljublja i drugih niskih pobuda, dok policijske snage i dalje tragaju za odbeglim Mirićem čiji bi iskaz mogao da pošalje ceo klan na dugogodišnju robiju.