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POLICIJA UPALA U STAN NA ČUKARICI Pronađeno više vrsta droge: Uhapšen DILER
- Policija u Beogradu uhapsila je S. B. (31) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.
- U stanu na Čukarici i u dvorištu zgrade zaplenjeno je 739,8 grama kokaina, 122,3 grama amfetamina i 361,7 grama marihuane.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. B. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u stanu na Čukarici koji koristi osumnjičeni i u dvorištu zgrade zaplenila ukupno 739,8 grama kokaina, 122,3 grama amfetamina spakovanog u kesi i u 19 paketića, kao i 361,7 grama marihuane spakovane u kesi i u 41 paketiću.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)
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