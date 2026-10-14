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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. B. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u stanu na Čukarici koji koristi osumnjičeni i u dvorištu zgrade zaplenila ukupno 739,8 grama kokaina, 122,3 grama amfetamina spakovanog u kesi i u 19 paketića, kao i 361,7 grama marihuane spakovane u kesi i u 41 paketiću.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.