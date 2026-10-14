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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pirotu, uhapsili su Y. A. S. (1970), državljanina Republike Bugarske, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On se sumnjiči da je telefonom pozvao osamdesetjednogodišnju ženu iz Pirota, lažno joj se predstavio kao lekar iz inostranstva koji trenutno boravi u Srbiji i rekao joj da je njena sestra imala nezgodu i da je polomila nogu, zbog čega joj je hitno potreban novac za operaciju.

Potom je, kako se sumnja, od nje uzeo 6.000 evra.

Osumnjičeni je, nakon zadržavanja, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Pirotu odredio mu je pritvor do 30 dana.

MUP apeluje da građani ne nasedaju na prevare preko telefonskih poziva

Pošto je u prethodnih nekoliko dana Policijskoj upravi u Pirotu prijavljeno više ovakvih prevara, kao i pokušaja prevara, apelujemo na građane, a posebno na starije osobe, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.

(Kurir.rs)

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