LAŽNI LEKARI PONOVO VARAJU GRAĐANE! Bugarin opelješio baku iz Pirota za 6.000 evra: Brzom reakcijom policije prevarant pronađen i uhapšen
- U Pirotu je uhapšen državljanin Bugarske Y. A. S. zbog sumnje da je prevario 81-godišnju ženu predstavljajući se kao lekar iz inostranstva.
- Od nje je uzeo 6.000 evra tvrdeći da je njenoj sestri hitno potrebna operacija.
- Sud mu je odredio pritvor do 30 dana, a policija upozorava građane na slične prevare i traži da ih odmah prijave.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pirotu, uhapsili su Y. A. S. (1970), državljanina Republike Bugarske, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.
On se sumnjiči da je telefonom pozvao osamdesetjednogodišnju ženu iz Pirota, lažno joj se predstavio kao lekar iz inostranstva koji trenutno boravi u Srbiji i rekao joj da je njena sestra imala nezgodu i da je polomila nogu, zbog čega joj je hitno potreban novac za operaciju.
Potom je, kako se sumnja, od nje uzeo 6.000 evra.
Osumnjičeni je, nakon zadržavanja, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Pirotu odredio mu je pritvor do 30 dana.
MUP apeluje da građani ne nasedaju na prevare preko telefonskih poziva
Pošto je u prethodnih nekoliko dana Policijskoj upravi u Pirotu prijavljeno više ovakvih prevara, kao i pokušaja prevara, apelujemo na građane, a posebno na starije osobe, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.
(Kurir.rs)