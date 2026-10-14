U ČETIRI AKCIJE POLICIJE I VJT U BEOGRADU, TOKOM NOĆI UHAPŠENO 7 OSOBA: Zaplenjena veća količina droge, automatsko oružje, revolveri, samostrel i municija
- U četiri akcije policije i VJT u Beogradu uhapšeno je sedam osumnjičenih, a zaplenjene su veće količine različitih droga i oružja.
- Kod pojedinih uhapšenih pronađeni su amfetamin, kanabis i kokain, dok je deo grupe osumnjičen za uličnu prodaju droge iz iznajmljenog vozila.
- U četvrtoj akciji kod S.I. je nađena veća količina oružja i municije, uključujući revolvere, automatsko oružje, samostrel i 290 metaka.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno sedmoro osumnjičenih od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i muncije.
- S.B. (31) lišen je slobode zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 800 grama opojne droge amfetamin i oko 300 grama opojne droge kanabis. M.M. (35) lišen je slobode zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 200 grama opojne droge amfetamin, kao i veće količine opojnih droga kokain i kanabis - saopšteno je iz tužilaštva.
Takođe, kako se dodaje, uhapšeni su i S.M. (21), B.M. (31) i K.N. (29) zbog ulične prodaje opojne droge kanabis iz iznajmljenog vozila. Opojnu drogu su prodali A.R. (21) koji je takođe lišen slobode.
- Navedenim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - dodaje se u saopštenju.
U četvrtoj akciji, slobode je lišen S.I. (52) nakon što je na adresi njegovog prebivališta pronađena veća količina oružja i municije - nekoliko revolvera, automatsko oružje, 290 komada metaka, samostrel i nekoliko komada trofejnog oružja.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoojena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.