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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno sedmoro osumnjičenih od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i muncije.

- S.B. (31) lišen je slobode zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 800 grama opojne droge amfetamin i oko 300 grama opojne droge kanabis. M.M. (35) lišen je slobode zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 200 grama opojne droge amfetamin, kao i veće količine opojnih droga kokain i kanabis - saopšteno je iz tužilaštva. 

Takođe, kako se dodaje, uhapšeni su i S.M. (21), B.M. (31) i K.N. (29) zbog ulične prodaje opojne droge kanabis iz iznajmljenog vozila. Opojnu drogu su prodali A.R. (21) koji je takođe lišen slobode.

- Navedenim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - dodaje se u saopštenju.

U četvrtoj akciji, slobode je lišen S.I. (52) nakon što je na adresi njegovog prebivališta pronađena veća količina oružja i municije - nekoliko revolvera, automatsko oružje, 290 komada metaka, samostrel i nekoliko komada trofejnog oružja.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoojena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

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