Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije – Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservaciju, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, Policijske uprave za grad Beograd, policijskih uprava u Požarevcu i Novom Sadu, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA), a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, juče su uhapsili sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe, osumnjičenih za organizovanje i izvršenje ubistava Milana Stokovića, u oktobru 2025. godine na području Požarevca, i Živka Bakića, u januaru ove godine na teritoriji Beograda.

- Uhapšeni su R. Đ. (37), M. I. (26), A. S. (27), A. S. (22), P. M. (27), S. D. (19), svi iz Beograda, i N. Ž. (41) iz Požarevca. Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i M. S. (42), koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A. B. (23), koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, D. T. (23), koji se nalazi u pritvoru u Belgiji, A.N. (26) koji se nalazi u pritvoru u Republici Srbiji kao i S. P. (25), za kojim se traga - saopštio je MUP.

06:12 Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju dva ubistva Izvor: MUP RS

U okviru akcije izvršeni su pretresi na 20 adresa na teritoriji Beograda, Požarevca, Beočina i Smederevske Palanke, prilikom kojih je pronađeno i oduzeto: jedan pištolj, 13 komada municije, šest noževa, dve teleskopske palice, jedne lisice za vezivanje, GPS uređaj za praćenje, 525.500 dinara, 26.765 evra, 260 američkih dolara, 40 grama kokaina, 200 grama marihuane, tri vozila, šest ručnih satova poznatih robnih marki i drugi predmeti.

1/8 Vidi galeriju Uhapšeni osumnjičeni za dve likividacije Foto: MUP RS

- Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u zakonskom roku biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju policije.