Slušaj vest

Muškarac D. M. (63) iz Jarka, koji je ranjen u pucnjavi u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici, i dalje se nalazi na Odeljenju ortopedije Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, saznaje Kurir. Prema nezvaničnim informacijama, povređeni je u bolnicu stigao u pratnji policije, više od sat vremena nakon pucnjave, a tada je, navodno, rekao da ga je ranila njemu nepoznata osoba.

Pucnjava se, podsetimo, dogodila u nedelju, 11. oktobra, oko 21 čas, na igralištu u naselju Mala Bosna, a zbog sumnje da je ranio 63-godišnjaka uhapšen je 42-godišnji muškarac.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, osumnjičeni bi danas trebalo da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

naselje Mala Bosna Sremska Mitrovica Foto: Kurir/D.Š.

Posebnu pažnju privlače novi detalji o dolasku ranjenog muškarca u bolnicu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, iako se pucnjava dogodila oko 21 čas, D. M. je u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica stigao tek posle 22 časa, u pratnji policijskih službenika.

Prema istim nezvaničnim informacijama, prilikom prijema u bolnicu naveo je da ga je upucala njemu nepoznata osoba.

Za sada nije poznato zbog čega je od pucnjave do dolaska u bolnicu prošlo više od sat vremena, niti da li je povređeni kasnije dao drugačiju ili detaljniju izjavu istražnim organima.

D. M. (63) iz Jarka zadobio je povrede leve podlaktice i predela levog kuka. Dodatnim pregledima nisu utvrđeni znaci povreda unutrašnjih trbušnih organa.

Muškarac je nakon ukazane medicinske pomoći zadržan na Odeljenju ortopedije Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica.

Mogući motiv

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodio sukob zbog novca, a u vezi sa ovim događajem pominje se iznos od oko 20.000 evra. Međutim, pojavile su se različite verzije o tome ko je kome dugovao novac.

Prema jednoj od njih, sin ranjenog muškarca navodno je imao dug prema osumnjičenom, dok druge nezvanične tvrdnje ukazuju na mogućnost da je novac ranije uzet od oca i sina. Navodno je upravo zbog nerešenih novčanih odnosa došlo do susreta koji je prerastao u sukob.

Iznos od 20.000 evra, kao ni tvrdnje o tome ko je kome dugovao novac, nisu zvanično potvrđeni.

Obračun na dečjem igralištu

Kako je Kurir ranije pisao, do pucnjave je došlo na igralištu na ulazu u naselje Mala Bosna, na kojem se svakodnevno okupljaju deca iz nekoliko okolnih ulica.

Prema tvrdnjama meštana, dvojica muškaraca najpre su se posvađala, a potom je došlo do fizičkog obračuna. Pojedini stanovnici naselja tvrde da je tokom sukoba došlo do otimanja oko pištolja, nakon čega su se čuli pucnji.

Međutim, još nije zvanično utvrđeno kome je oružje pripadalo, ko ga je prvi potegao i pod kojim okolnostima je upotrebljeno.