Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa pripadnicima Stanice granične policije Sremska Rača, uhapsili su Z. B. (52), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

novac
novac Foto: PU Sremska Mitrovica

- Prilikom pregleda automobila kojim je upravljao osumnjičeni i pretresa njegove kuće na području Inđije, policija je pronašla i zaplenila 129 paketića praha za koji se sumnja da je heroin težine 310 grama, dve digitalne vagice i novac u iznosu od 179.000 dinara za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge - saopšteno je iz policije.

heroin
heroin Foto: PU Sremska Mitrovica

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaŽENA (55) NA PIJACI PRODAVALA HEROIN: Uhapšena narko-dilerka na Zvezdari!
heroin, droga, hapšenje, Novi Beograd
Hronika"PALI" DILERI U OBRENOVCU! Policija pretresla osumnjičene i zatekla BRUTALAN ULOV: Imali čak 56 paketića heroina - evo šta je još pronađeno!
policija
HronikaU KAMIONU SKRIVAO DROGU! Policija zatekla šok prizor pretresom, Kraljevčanin odmah uhapšen
policija.jpg
HronikaNOVI UDARAC NARKO-MAFIJI: Kraljevčanin pao usred Novog Sada sa dva kilograma kokaina i kilogramom heroina! Šok-slika na paketima sa drogom (FOTO)
12.png