Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu , efikasnim operativnim radom, rasvetlili su dva krivična dela teška krađa i podneće krivičnu prijavu protiv P. P. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova dela.

- Kako se sumnja, on je u januaru, a zatim i oktobru, iz prostorija Klinike za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine, otuđio dva aparata za medicinske terapije, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 700.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.