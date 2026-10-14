Krivična prijava protiv osumnjičenog P.P. (45) biće podneta nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.
Policijska uprava Novi Sad
UKRAO MEDEICINSKE APARATE IZ KC VOJVODINA: Pronađen lopov koji je napravio štetu od 700.000 dinara
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su dva krivična dela teška krađa i podneće krivičnu prijavu protiv P. P. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova dela.
- Kako se sumnja, on je u januaru, a zatim i oktobru, iz prostorija Klinike za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine, otuđio dva aparata za medicinske terapije, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 700.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a ukradeni aparati su vraćeni Kliničkom centru Vojvodine.
Krivična prijava protiv osumnjičenog biće podneta nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.
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