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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su dva krivična dela teška krađa i podneće krivičnu prijavu protiv P. P. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova dela.

- Kako se sumnja, on je u januaru, a zatim i oktobru, iz prostorija Klinike za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine, otuđio dva aparata za medicinske terapije, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 700.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a ukradeni aparati su vraćeni Kliničkom centru Vojvodine.

Krivična prijava protiv osumnjičenog biće podneta nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.

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