Slušaj vest

Slovenačka policija razbila je kriminalnu grupu osumnjičenu za međunarodnu trgovinu narkoticima, a među članovima OKG nalaze se i dvojica državljana Srbije. Istraga je obuhvatila više evropskih zemalja, dok se, prema novim informacijama, sumnja da su za krijumčarenje droge korišćene i tri transportne kompanije registrovane u Sloveniji.

- Policija u Celju razbila je kriminalnu grupu koja se bavila trgovinom narkotika, među članovima pomenute grupe su i državljani Srbije - saopštila je slovenačka policija, sektor za organizovani kriminal Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave.

- Sumnja se i da su u tom poslu učestvovale tri transportne kompanije sa sedištem u Sloveniji, koje su pored svojih legalnih aktivnosti korišćene za obavljanje kriminalnih aktivnosti - prenosi slovenačka novinska agencija STA.

Inače, dvojica Srba su nešto ranije uhapšena u Švedskoj, gde su i osuđeni na po 6 godina robije.

Hapšenje u Švedskoj

Srbin je u februaru najpre bio uhvaćen sa 20 kilograma kokaina u Finskoj. Osumnjičeni se u međuvremenu branio sa slobode. Samo dva meseca kasnije, uhapšen je sa sunarodnikom u Švedskoj.

- Pokušali su da u Švedsku prokrijumčare 1,3 miliona tableta sa liste nedozvoljenih supstanci, čija vrednost iznosi tri miliona evra - navedeno je u podacima istrage.

Švedski organi reda, u saradnji sa slovenačkim istražiteljima, zaplenili su tablete u Malmeu i uhapsili dvojicu osumnjičenih. Obojica su u Švedskoj osuđena na po šest godina zatvora, koje trenutno izdržavaju.

Istražitelji sumnjaju i da su bili umešani u pokušaj utovara 5,7 tona kokaina u brodski kontejner u belgijskoj luci Antverpen.

- Vrednost kokaina procenjena je na 285 miliona evra, a zbog ovog slučaja u Belgiji se protiv njih vodi pretkrivični postupak - navodi se u izveštaju.

Primož Ogrinc iz jedinice sektora za terorizam i ekstremno nasilje naveo je da je grupa organizovala transport narkotika i regrutovala vozače koji su drogu prevozili skrivenu u legalnom teretu.