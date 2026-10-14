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Pripadnici Policijske uprave u Užicu tragaju za muškarcem koji je pre dva dana, u večernjim satima,opljačkao menjačnicu na Zlatiboru, odnevši novac u ukupnoj protivvrednosti od oko 15.000 evra.

Prema informacijama do kojih smo došli, muškarac sa crnom kapuljačom na glavi ušao je u menjačnicu koja se nalazi u blizini drugog kružnog toka, držeći pištolj u ruci. Od radnice je zatražio da mu preda sav novac, što je ona i učinila, nakon čega se razbojnik udaljio u nepoznatom pravcu.

Iz menjačnice je, kako saznajemo, odneo novčanice u dinarima i evrima, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 15.000 evra.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja i identifikaciji počinioca. U toku je pregled snimaka nadzornih kamera, a utvrđuju se i druge okolnosti pljačke, uključujući i to da li je pištolj koji je razbojnik imao kod sebe bio pravi.

Istraga je u toku.

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