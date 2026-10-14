OGLASILIO SE MUP O VELIKOJ ZAPLENI ORUŽJA: U stanu pronađen škorpion, revolveri, skoro 300 komada municije i samostrel (foto)
- MUP je saopštio da je u Beogradu uhapšen Ismail Sabrija (52) zbog sumnje na nedozvoljenu proizvodnju, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- Tokom pretresa pronađeni su automatski pištolj 'škorpion', četiri pištolja, dva revolvera i 293 komada municije različitog kalibra.
- Zaplenjeni su i samostrel, signalni pištolj, više komada starog trofejnog oružja, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima Službe za kriminalističko obaveštajni rad, Odeljenje za posebne akcije, PU za grad Beograd a po nalogu Trećeg OJT u Beogradu i saradnji sa VJT u Beogradu izvršili su pretresanje stana i drugih prostorija i uhapsili I. S. (52) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- Prilikom pretresanja porodične kuće, pronađen je automatski pištolj ‘’škorpion” u kožnoj vojnoj futroli, 4 pištolja, 2 revolvera, ukupno 293 komada municije različitog kalibra (od čega je 26 komada puščane municije), 2 navlake za pištolj (deo vatrenog oružja), više pištoljskih okvira, kao i lična karta i vozačka dozvola Holandije izdata na ime Leusink Hendrik rođen 26.02.2004. godine, koji su se nalazili upakovani sa revolverom u pletenoj rukavici - navodi se u saopštenju MUP.
Kako se dodaje, tokom pretresa zapljenjeni su i samostrel, signalni pištolj sa pripadajućom municijom kao i više komada starog, trofejnog oružja.
- Ismail Sabriju je od strane VJT u Beogradu doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati i on će sutra, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.