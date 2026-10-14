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Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima Službe za kriminalističko obaveštajni rad, Odeljenje za posebne akcije, PU za grad Beograd a po nalogu Trećeg OJT u Beogradu i saradnji sa VJT u Beogradu izvršili su pretresanje stana i drugih prostorija i uhapsili I. S. (52) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.

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Zaplenjeno oružje Foto: MUP RS

- Prilikom pretresanja porodične kuće, pronađen je automatski pištolj ‘’škorpion” u kožnoj vojnoj futroli, 4 pištolja, 2 revolvera, ukupno 293 komada municije različitog kalibra (od čega je 26 komada puščane municije), ⁠2 navlake za pištolj (deo vatrenog oružja), ⁠više pištoljskih okvira, kao i lična karta i vozačka dozvola Holandije izdata na ime Leusink Hendrik rođen 26.02.2004. godine, koji su se nalazili upakovani sa revolverom u pletenoj rukavici - navodi se u saopštenju MUP.

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Zaplenjeno oružje Foto: MUP RS

Kako se dodaje, tokom pretresa zapljenjeni su i samostrel, signalni pištolj sa pripadajućom municijom kao i više komada starog, trofejnog oružja. 

- Ismail Sabriju je od strane VJT u Beogradu doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati i on će sutra, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.

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