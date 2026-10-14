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Nekadašnji potpredsednik FK Partizan i profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladimir Vuletić pronađen je juče mrtav u svom stanu, u beogradskoj opštini Voždovac, a komšije iz njegove zgrade kažu za Kurir da su juče videli policiju i Hitnu pomoć, kao i da su čuli da je Vuletić bio mrtav oko tri dana pre nego što je pronađen mrtav u svom stanu.

Kako saznajemo, njega su komšije iz zgrade poslednji put čule u nedelju ujutru, a od tada ga niko nije ni video ni čuo.

- On je zatečen mrtav u stanu juče oko 14.30 sati. Pronašla su ga četvorica studenata, koja su došla da vide šta je s njim pošto im se nije javljao, i odmah su pozvali policiju i Hitnu. Oni su inspektorima, kako smo čuli, rekli da nisu imali ključ od stana, već da su na njegov improvizovani balkon ušli preko krova, jer su se zabrinuli za njega, pošto im se danima nije javljao - priča za Kurir jedan od komšija i dodaje da je Vuletić na krovu zgrade imao terasu, koju je sam sredio i koja je bila sređena "kao kafić".

Vladimir Vuletić Foto: Marko Karović

On dodaje da su lekari Hitne pomoći mogli samo da konstatuju smrt bivšeg potpredsednika FK Partizan i profesora, pa je policija započela uviđaj.

Vuletićevo telo odneto je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a biće urađene i toksikološke analize.

1/10 Vidi galeriju Stan i terase Vladimira Vuletića Foto: Kurir/S.S.

- Vuletić je inače slabo izlazio iz svog stana u poslednje vreme. Živeo je u dupleksu i imao je tu terasu. Međutim, iako je slabo izlazio, uvek se znalo kada je kod kuće, jer je kao vrsni retoričar uvek bio glasan i često se čulo i kroz prozore da priča u stanu, pa smo ga tako poslednji put čuli u nedelju oko 8.30 sati. Zato pretpostavljam da je verovatno posle toga preminuo - ispričala je za Kurir jedna od Vuletićevih komšinica.

Ona dodaje da zna da u njegovom stanu postoji sauna.

- Mislim da se iz te saune izlazi na terasu, pošto je to dupleks, sauna je gore i to je verovatno tako i spojeno. Čuli smo da policija tokom uviđaja nije našla tragove nasilja, niti da mu je stan obijen. Inače, kad su insprektori otvorili vrata njegovog stana, osetio se neprijatan miris iznutra, pa se i zato pretpostavlja da je umro nekoliko dana ranije - dodala je komšinica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je juče da, povodom prijave smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u njegovom stanu, dežurni javni tužilac VJT-a obavlja uviđaj na licu mesta.

Balkon na kojem je nađen Vuletić Foto: Kurir/S.S.

- Radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti dežurni javni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija sa toksikologijom - navelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Inače, Vuletićev stan danas je zapečaćen. Na vratima stoji obaveštenje od policije.

- Od jutros niko nije dolazio ovde. On je živeo sam, koliko znamo roditelji mu nisu živi. Kod njega su uglavnom dolazili studenti i prijatelji - kaže komšinica.

Vladimir Vuletić bio je srpski pravnik, univerzitetski profesor i nekadašnji funkcioner Fudbalskog kluba Partizan. Rođen je u Šapcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine kao najbolji student generacije.

Akademsku karijeru izgradio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde se bavio pravnom istorijom i rimskim pravom. Široj javnosti postao je poznat i po angažmanu u FK Partizan, gde je u decembru 2014. izabran za predsednika Nadzornog odbora, a potom je obavljao funkciju potpredsednika kluba. Sa te funkcije povukao se 9. februara 2021. godine.

Terasa Vladimira Vuletića Foto: Kurir/S.S.