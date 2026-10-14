SATOVI, GOMILA NOVCA, ORUŽJE, DROGA I LISICE... Pogledajte šta je sve zaplenjeno prilikom hapšenja zbog 2 likvidacije u Beogradu (foto)
- U velikoj akciji policije i BIA uhapšeno je sedam osumnjičenih za organizaciju i izvršenje dva ubistva u Požarevcu i Beogradu.
- Pretresi su obavljeni na 20 lokacija, a zaplenjeni su oružje, droga, novac, municija i tri vozila.
- Osumnjičenima se na teret stavljaju i teška ubistva, otmica, kao i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i droge.
U velikoj akciji policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) uhapšeno je sedam osoba osumnjičenih za učešće u organizaciji i izvršenju dva ubistva počinjena na području Požarevca i Beograda. Pretresi su obavljeni na 20 lokacija, a zaplenjeni su oružje, droga, novac, lisice i više vozila.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba za koje se sumnja da su pripadnici organizovane kriminalne grupe povezane sa ubistvima Milana Stokovića i Živka Bakića - piše u saopštenju MUP-a.
Prema navodima nadležnih, osumnjičeni se dovode u vezu sa ubistvom Milana Stokovića, počinjenim u oktobru 2025. godine na području Požarevca, kao i ubistvom Živka Bakića, koje se dogodilo u januaru 2026. godine na području Beograda.
Uhapšeni su R. Đ. (37), M. I. (26), A. S. (27), A. S. (22), P. M. (27) i S. D. (19), svi iz Beograda, kao i N. Ž. (41)iz Požarevca.
Krivičnom prijavom obuhvaćeno je još pet osoba. Jedna se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Severnoj Makedoniji, dok se dve nalaze u pritvoru u Grčkoj i Belgiji. Još jedna osoba je u pritvoru u Srbiji, a za petim osumnjičenim, čiji identitet nije saopšten, intenzivno se traga.
Pretresi na 20 lokacija, zaplenjeni oružje, droga i novac
Tokom akcije policija je izvršila pretrese na 20 adresa na teritoriji Beograda, Požarevca, Beočina i Smederevske Palanke.
Tom prilikom pronađeni su i oduzeti pištolj, 13 komada municije, šest noževa, dve teleskopske palice, lisice za vezivanje i GPS uređaj za praćenje.
Policija je zaplenila i 525.500 dinara, 26.765 evra, 260 američkih dolara, 40 grama kokaina i 200 grama marihuane. Oduzeta su i tri vozila, šest ručnih satova poznatih robnih marki, kao i drugi predmeti koji bi mogli biti od značaja za dalju istragu.
Sumnjiče se za više teških krivičnih dela
Osumnjičenima se na teret stavljaju udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U akciji su, pored pripadnika Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, učestvovali i policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a, Žandarmerija, Specijalna antiteroristička jedinica i BIA.
Uhapšeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, koje će preduzeti dalje mere u skladu sa zakonom.