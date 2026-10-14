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1/7 Vidi galeriju Pogledajte šta je sve zaplenjeno prilikom hapšenja OKG Foto: MUP Srbija

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba za koje se sumnja da su pripadnici organizovane kriminalne grupe povezane sa ubistvima Milana Stokovića i Živka Bakića - piše u saopštenju MUP-a.

Prema navodima nadležnih, osumnjičeni se dovode u vezu sa ubistvom Milana Stokovića, počinjenim u oktobru 2025. godine na području Požarevca, kao i ubistvom Živka Bakića, koje se dogodilo u januaru 2026. godine na području Beograda.

Krivičnom prijavom obuhvaćeno je još pet osoba. Jedna se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Severnoj Makedoniji, dok se dve nalaze u pritvoru u Grčkoj i Belgiji. Još jedna osoba je u pritvoru u Srbiji, a za petim osumnjičenim, čiji identitet nije saopšten, intenzivno se traga.

Pretresi na 20 lokacija, zaplenjeni oružje, droga i novac

Tokom akcije policija je izvršila pretrese na 20 adresa na teritoriji Beograda, Požarevca, Beočina i Smederevske Palanke.

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti pištolj, 13 komada municije, šest noževa, dve teleskopske palice, lisice za vezivanje i GPS uređaj za praćenje.

Policija je zaplenila i 525.500 dinara, 26.765 evra, 260 američkih dolara, 40 grama kokaina i 200 grama marihuane. Oduzeta su i tri vozila, šest ručnih satova poznatih robnih marki, kao i drugi predmeti koji bi mogli biti od značaja za dalju istragu.

06:12 Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju dva ubistva Izvor: MUP RS

Sumnjiče se za više teških krivičnih dela

Osumnjičenima se na teret stavljaju udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U akciji su, pored pripadnika Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, učestvovali i policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a, Žandarmerija, Specijalna antiteroristička jedinica i BIA.