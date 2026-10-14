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Pred Višim tužilaštvom u Prokupljudanas su započete istražne radnje protiv dvojice muškaraca zbog sumnje da su izvršili krivično delo obljuba nad nemoćnim licem.

Reč je, kako saznajemo, o dvadesetpetogodišnjem i četrdesetogodišnjem muškarcu iz okoline Blaca. 

Kako name je potvrđeno u Višem tužilaštvu u Prokuplju, jedan je saslušan, a saslušanje drugog je odloženo jer je odsutan.

- Sumnja se da su sredinom maja sukcesivno, odnosno jedan za drugim silovali tek punoletnu žensku osobu u jednom danu tako što su iskoristili njenu nemoć i trenutno stanje - kaže naš izvor.

Saslušanje se, kako saznajemoo, odlagalo jer je prethodno obavljeno veštačenje, te su se čekali rezultati, a u Višem tužilaštvu u Prokuplju zbog istrage nisu hteli da komentarišu sam događaj i okolnosti, samo su dodali da se, za sada, istraga odvija u redovnom procesu.

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