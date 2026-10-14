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DEVET OSOBA POVREĐENO U 13 SAOBRAĆAJNIH NESREĆA Policija u Subotici napisala SKORO 1.400 KAZNI: Osmoro vozilo u stanju potpune alkoholisanosti
- Na području Subotice od 5. do 11. novembra dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, a jedna osoba je teže i osam lakše povređeno.
- Policija je podnela 74 zahteva za prekršajni postupak i izdala 1.368 naloga, dok je iz saobraćaja isključeno 38 vozača.
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Na području Subotice od 5. do 11. novembra dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba teže, a osam lakše povređeno.
Prema podacima policije, u osam saobraćajnih nezgoda bilo je povređenih, dok je u preostalih pet pričinjena samo materijalna šteta.
Tokom protekle nedelje policija je podnela 74 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdala 1.368 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja je isključeno 38 vozača, a za osmoro je određeno zadržavanje zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
Istovremeno, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su ukupno 17 intervencija tokom protekle nedelje.
(Kurir.rs)
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