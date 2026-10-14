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Pripadnici takozvanog vračarskog klana koji su uhapšeni u velikoj akciji policije, BIA i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da su učestvovali u likvidacijama Milana Stokića iz Zemuna u oktobru prošle godine, kao i vođe balkanskog kartela Živka Bakića u januaru ove godine, u okolini Beograda imalu su "kuću strave" po ugledu na klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Kako Kurir saznaje, kuća koja im je bila "tajni štek" za mučenje je luksuzna vila u jednom prigradskom naselju u podnožju Avale.

- Sumnja se da su u toj kući neko vreme držali i mučili Milana Stokovića, koji je otet, a potom brutalno ubijen na današnji dan, 14. oktobra prošle godine - otkriva izvor Kurira.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković, Nenad Kostić

Prema njegovim rečima, u kući je izvršen detaljni pretres, prikupljeni su svi tragovi i dokazii ona je zapečaćena još u martu, kada su uhapšeni prvi pripadnici zloglasnog kriminalnog klana koji se dovodi u vezu sa gore pomenutim likvidacijama.

- Pripadnici kriminalne grupe, kako se sumnja, Stokovića su oteli, mučili i ubili, a potom njegovo telo prevezli u selo Lučice blizu Velike Morave, gde je zakopano i posuto krečom. Nekoliko dana kasnije, telo su navodno otkopala tri pripadnika klana, pokrili automobilskim gumama i zapalili, kako bi uništili sve tragove - dodaje izvor iz istrage.

U istoj kriminalnoj grupi, kako je danas saopštilo tužilaštvo bili su i Andrija Blagojev, koji je nedavno uhapšen u Solunu, ali i visokopozicionirani "vračarac" Dušan Trkulja, kom su lisice stavljene u Belgiji u martu ove godine. U velikoj akciji, kako je saopšteno, danas su uhapšeni R. Đ. (37), M. I. (26), A. S. (27), A. S. (22), P. M. (27), S. D. (19), svi iz Beograda, i N. Ž. (41) iz Požarevca.

- Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i M. S. (42), koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A. B. (23), koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, D. T. (23), koji se nalazi u pritvoru u Belgiji, A.N. (26) koji se nalazi u pritvoru u Republici Srbiji kao i S. P. (25), za kojim se traga - saopšteno je.

Milan Stoković Foto: Printscren, Mup

Kako je Kurir pisao, ova kriminalna grupa koja se dovodi u vezu sa kavačkim i vračarskim klanom, planirala je da Stokićevo telo posle jezivog mučenja uništi kiselinom i krečom i zakopa u raki u blizini Požarevca. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, pošto je policija uhapsila dvojicu njihovih pripadnika koji su 19. oktobra prošle godine zatečeni sa lopatama, dok su kopali jamu, telo Stokovića koji je prethodno otet u Beogradu, mučen, ispitivan i ubijen, navodno je spaljeno na drugoj lokaciji, u selu Lučice.

Policija je, podsetimo, tada pored rake koju su kopali osumnjičeni pronašla i 24 litara sone kiseline i 50 kilograma kreča, najverovatnije pripremljenog za uništavanje tragaova kao i tela žrtve.

Nekoliko meseci kasnije, pošto je u januaru ove godine ubijen jedan od vođa balkanskog kartela Živko Bakić, prikupljeni dokazi otkrili su da ista kriminalna grupa stoji iza obe likvidacije.

Ubijeni Živko Bakić Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksić

- Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa imala tri organizatora koji su nedostupni organima gonjenja, ali se preduzimaju radnje u tom pravcu - saopšteno je iz tužilaštva u martu, kada su uhapšena trojica osumnjičeni.

Operativne informacije, prikupljene tokom istrage ubistva Bakića, kom se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo za šverc 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, ukazuju da iza njegovog kao i ubistva Stokovića stoje vračarski i kavački klan.

Egzekutor i bivši policajac

A. D. kolji je označen kao direktni izvršilac ubistva Bakića, uhapšen je nekoliko dana kasnije, dok se bivši policajac R. S. sumnjiči da mu je pomagao.

Kako je Kurir ranije pisao, A.D. je rodom iz Žitorađe, a navodno je svojevremeno bio na ratištu u Ukrajini.

- Sumnja se da je R. S. po prethodnom dogovoru, pomogao A. D. u izvršenju krivičnog dela ubistvo unapred obećanim prikrivanjem krivičnog dela i sredstava kojima je krivično delo izvršeno - saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je vodio uviđaj i istragu, a koja je kasnije prešla u nadležnost tužilaštva za organizovani kriminal.

Bakić je, podsetimo, ubijen u blizini svoje kuće u Sopotu 16. januara i to dok je bio na redovnoj dozvoljenoj šetnji, pošto je zbog suđenja za šverc kokaina bio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Ubica, koji je znao njegove navike i vreme izlaska sačekao ga je u blizini kuće i ispalio hice u njega.