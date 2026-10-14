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Muškarcu P. V. (64) koji se sumnjiči da je 12. okrobra u porodičnoj kući brutalno usmrtio svoju majku S. V. (93), na predlog Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, sud je odredio pritvor do 30 dana.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu, nakon čega je tužilaštvo predložilo meru pritvora, što je sud i prihvatio.

Podsetimo, P. V. (64) sumnjiči se da je u porodičnoj kući u Valjevu ubio majku S. V. (93). Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je oko podneva tog dana sam došao u policijsku stanicu i prijavio da je ranije tog jutra ubio majku.

Policijska patrola izašla je na lice mesta, gde je zatekla beživotno telo starice. Prema navodima iz istrage, sumnja se da je P. V. majci najpre zadao više udaraca građevinskim čekićem, a potom je uzeo kuhinjski nož.

Nakon zločina, kako se sumnja, zaključao je kuću i pešice otišao u policiju.

Prema nezvaničnim informacijama, alkotestiranjem je utvrđeno da u trenutku predaje nije imao alkohola u krvi. Takođe, prema dosadašnjim saznanjima, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici, niti je osumnjičeni evidentiran kao pacijent psihijatrijske službe.

Kako smo ranije pisali, komšije ne mogu da dođu sebi od šoka, posebno zbog činjenice da je, kako tvrde, osumnjičeni godinama brinuo o bolesnoj starici, hranio je, presvlačio i vodio računa o njenoj terapiji.