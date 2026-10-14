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Suđenje optuženita za takozvanu prvu otmicu "zemunskog klana" odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, pošto je tužilaštvo preciziralo optužnicu, pa su okrivljeni i njihovi branioci tražili dodatno vreme da se upoznaju sa izmenama.

Iako je, prema nezvaničnim informacijama, otpužnica izmenjena samo u delu da je izvršenje krivičnog dela na štetu oca otetog Novaka Stevanića (22) i opredeljana vrednost zalata koje su, kako se sumnja, pripadnici zemunskog klana posle otmice odneli iz stana, odbrana je tvrdila da ne može danas da se izjasni na ove izmene.

Sudija je, međutim, odredio pauzu od 15 minuta, kako bi dao vreme okrivljenima i braniocima da pročitaju "šest izmenjenih reči" i izjasne se na njih, ali je odbrana i posle pauze insistirala da "nije imala vremena da se upozna sa izmenama".

Novak Stevanić se ubio posle otmice Foto: Privatna Arhiva

- Jedan od advokata odbrane, kao argument za odlaganje suđenja naveo je čak i da mu je u hodniku Palate pravde bilo hladno, kao i da nije mogao da se upozna i komentariše optužnicu jer mu je tužilac bio u blizini. Ometalo ga je, kako je pokušao da objasni, i to što su mu ljudi u hodniku prilazili da se jave - otkriva izvor Kurira šta je sve odbrana iskoristila kao razloge za odlaganje suđenja.

Kako navodi, i optuženi su tvrdili da nisu imali dovoljno vremena da pročitaju stranu i po, koliko je dostavio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pa je na kraju suđenje odloženo za 30. oktobar.

Inače, danas u sud nije došao ni optuženi Goran Ristić, za kog je advokat naveo da nije mogao da dođe jer je bolestan i nepokretan. Međutim, sudija je pročitao nalaz veštaka u kojem je navedeno da je Ristić sposoban da prati suđenje, pa je naložio njegovo privođenje na naredno suđenje i upozorio sve optužene da redovno dolaze kako "ne bi završili u pritvoru".

Nikola Bajić priznao svoju krivicu Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, za otmicu Novaka Stevanića (22) 1997. posle koje je opljačkan stan njegovog oca optuženi su Goran Ristić, kao i dvojica bivših policajaca Milan Radukić i Saša Đajić. Pripadnik "zemunskog klana" Nikola Bajić koji u Zabeli služi kaznu od 35 godina zatvora za druge zločine, podsetimo, priznao je krivicu i sklopi sporazum sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, na osnovu kog je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine.

Bajić je, podsetimo, prizano da je 22. avgusta 1997. priznao da je sa ostalim okrivljenima kao i pokojnim vođama zloglasnog zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miletom Lukovićem Kumom učestvovao u otmici Novaka Stevanića. Mladić je otet na ulici, a otmičari su se navodno predstavili kao policajci, odvezli ga na nepoznatu lokaciju i pretnjama i batinama iznudili da kaže gde u stanu njegovi roditelji drže novac i zlato.