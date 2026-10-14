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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dimitrija R. (21) zbog sumnje da je 26. maja neovlašćeno radi prodaje držao 421,52 grama opojne droge kokain, kao i jer je neovlašćeno držao vatreno oružje i municiju.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Postoji opravdana sumnja da je Dimitrije R. kod sebe držao 6 pvc kesica sa opojnom drogom kokain u obliku hidrohlorida neto mase 2,82 grama, dok je u kući u kojoj boravi na teritoriji Grocke, u potkrovlju, u pregradi drvene komode držao još 6 pvc kesa sa opojnom drogom kokain u obliku hidrohlorida neto mase 119,13 grama, 4 pvc kese sa opojnom drogom kokain u obliku hidrohlorida neto mase 299,57 grama, kao i jednu elektronsku vagicu za precizno merenje sa tragovima ove opojne droge - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Pronađen pištolj Foto: Uprava policije Crne Gore

Takođe, Dimitrije R. se sumnjiči da je u pregradi drvene komode držao i pištolj marke „Crvena Zastava“, delimično vidljivog fabričkog broja i jednu pvc kesu u kojoj se nalazilo 6 komada metaka, pri čemu za držanje navedenih predmeta nije imao dozvolu nadležnog državnog organa.

- Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - dodaje se u saopštenju.

Takođe je predložilo da mu uz osnovnu kaznu za izvršeno krivično delo izrekne i meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to 421,52 grama opojne droge kokain, pištolj “Crvena zastava” i kesu sa šest komada metaka, te elektronsku vagicu za precizno merenje kao sredstvo upotrebljeno za izvršenje krivičnog dela.