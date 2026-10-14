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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L. D. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "Teška dela protiv opšte sigurnosti".

On se sumnjiči da je podstrekao dva maloletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu "Manir" na Novom Beogradu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Sa saopštenjem je saglasan portparol trećeg OJT-a u Beogradu Jovana Pavlica.

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