Uhapšen mladić (21) zbog podstrekavanja na izazivanje požara u kafiću na Novom Beogradu. Policija sprečila incident.
Saopštenje
HTEO DA ZAPALI POZNATI LOKAL NA NOVOM BEOGRADU! Pao mladić (21) zbog podstrekavanja: Nagovorio dvojicu da izazovu požar!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Gordić Arsenija (21), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je podstrekao dva punoletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu Mig na Novom Beogradu, u čemu su sprečeni od strane policijskih službenika.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.
Sa saopštenjem je saglasan portparol trećeg OJT-a u Beogradu Jovana Pavlica.
Kurir.rs
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