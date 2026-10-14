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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Gordić Arsenija (21), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je podstrekao dva punoletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu Mig na Novom Beogradu, u čemu su sprečeni od strane policijskih službenika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Sa saopštenjem je saglasan portparol trećeg OJT-a u Beogradu Jovana Pavlica.

Kurir.rs

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