DEVOJKA (26) NAMERNO ZAPALILA 4 AUTOMOBILA Uhapšena zbog izazivanja opasnosti, u stanu nađena droga
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. E. (26), zbog sumnje da je izvršila krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
Ona se sumnjiči da je dana 10.10.2026. godine oko 02:55 časova, namerno izazvala požar na 4 vozila, pri čemu je došlo i do oštećenja fasade na zgradi, a nastupila je materijalna šteta u većem obimu.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Prvom osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.
Prilikom pretresa stana i drugih prostorija, kao i pregleda vozila koje koristi osumnjičena pronađeno je 30 pvc paketića, sa biljnom materijom zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu, a nakon veštačenja, biće podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga.