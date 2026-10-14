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U Ulici AVNOJ-a u Novom Pazaru dogodio se težak incident kada je devojka (23), pala s nove lučne zgrade.

Prema informacijama, njena majka potom je pala za njom. Devojka je zadobila teške povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je na bolničko zbrinjavanje. Majka je, prema prvim informacijama s mesta događaja, prošla s lakšim povredama, prenosi Sandžak Danas.

Stepen povreda i zdravstveno stanje obe osobe zasad nisu zvanično potvrđeni.

Na terenu su intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, a naknadno su stigli i vatrogasci. Posebnu prisebnost pokazali su građani koji su odmah pritekli u pomoć.

Prema svedočenju dostavljenom redakciji, postavili su vozilo ispod pasaža lučne zgrade, a nekoliko njih popelo se na njega kako bi povređenu ženu pažljivo spustili i omogućili ekipi Hitne pomoći da je preuzme.

Njihova brza reakcija i zajednički napor pomogli su da se povređenoj pruži pomoć u trenucima dok se čekao dolazak ostalih službi. Okolnosti pada devojke i majke još nisu razjašnjene.

Informacije s terena su preliminarne, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih.