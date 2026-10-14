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Na današnji dan pre tačno šest godina,14. oktobra 2020, klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u jednom danu, u razmaku od nekoliko sati ubio je u Crnoj Gori Damira Hodžića i Adisa Spahić i oteo visokopozicioniranog škaljarca Mileta Radulovića Kapetana, dok su pripadnici njihove kriminalne grupe u kuću strave u Ritopeku namamili, oteli i potom ubili Lazara Vukićevića.

O stravičnim zločinima, koji su se dogodili u jednom danu, prema tvrdnjama tužilaštva, pripadnici klana komunicirali su putem Skaj aplikacije i uživo jedni drugima prenosili šta se dešava u dve države.

Miljković slao poruke s Kapetanovog Skaja Foto: Printscreen

Zbog svega što je otkriveno, ovaj datum je označen kao "krvavi 14. oktobar".

Istraga koja je nedavno pokrenuta protiv pripadnika takozvanog vračarskog klana, koji je kao i Belivukova i Miljkovićeva kriminalna grupa bio ogranak kavačkog klana, pokazala je da je na isti dan, 14. oktobra, ali 2025. otet, a potom i ubijem Milan Stoković iz Zemuna.

Podsetimo, kriminalna grupa Veljka Belivuka uhapšena je 4. februara 2021. Jedan od ključnih dokaza, bile su upravo poruke razmenjene putem Skaj aplikacije, za koju su pripadnici verovali da je nemoguće dešifrovati. Jezive poruke i slike koje su razmenjivali nalaze se u optužnici, a deo njih odnosi se upravo na 14. oktobar 2020. godine.

U to vreme, prema sumnjama istražitelja, Belivuk i Miljković su ilegalno boravili u Crnoj Gori, gde su po nalogu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera namamili Hodžića, Spahića i Radulovića. Koristeći kriptovani telefon Mileta Kapetana, u kuću strave u Ritopeku, namamili su Lazara Vukićevića tako što su mu sa njegovog Skaj naloga slali poruke da su "oteli Vepra i da dođe da ga muči", aludirajući na Belivuka. Vukićević je, kako se sumnja, naseo na ovu nameštaljku i došao u kuću strave u Ritopeku.

- Brate, bi li išao da ispitaš Vepra? Al sve, brate, sve! - pisalo je u poruci na koju Vukićević, ne sluteći da je šalje sam Belivuk i da je reč o zamci, odgovara: "Šta god treba, brate moje. Ako hoćeš i u akciju da idemo".

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković, Nenad Kostić

Tako su Belivukovi ljudi, prema optužnici, namamili žrtvu.

U međuvremenu, Belivuk i Miljković iz Crne Gore preko Skaja uživo prate dešavanja u kući strave.

- Samo da vas pozdravim, puno, braćo. Da se zahvalim svima. Prenesite nam utiske, molim vas. Znači, dajte nam malo nahranimo ego. Umorni smo, prljavi smo, smrdimo. Znači, haos - poslao je navodno u glasovnoj poruci Belivuk pripadnicima kriminalne grupe koji su u Ritopeku izvršili ubistvo i zahvalio im se:

- Hvala vam, hvala vam puno. Danas je, danas je veliki dan za sve.

Saradnike je potom ispitivao o detaljima:

- Te detalje dotle sam pratio iole. Onda znam da su mu pustili našu poruku. I da je on hrabro rekao da se on nas ne boji. Reci mi, brate, jeste li mu uterali strah u kosti, onako?

- Vidi, brate, ništa mi draže, nema nego što smo Lazu odrali. Znači, brate, ja ne moga... Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan. I njega ćemo da oderemo za koji dan. Znači, burazeru, četvorka danas. Ubili smo ih i to sve ključni - poslao je navodno Miljković u glasovnoj poruci.

Tri žrtve u Crnoj Gori Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

Dok su u Ritopeku ubijali Vukićevića, Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori držali su zarobljenog Kapetana i iz njega izvlačili informacije o škaljarcima.

U porukama koje je navodno Belivuk pisao saradnicima je rekao da će 14. oktobar da slavi "kao novi rođendan", nazivajući ga "velikim danom za sve".

Inače, istog dana, prema optužnici, klan je s Radulovićevog Skaja pokušao da namami i Aleksandra Šarca, bliskog škaljarskom klanu. Ipak, on nije naseo na poruke.

- Brate, batali Šarca, ništa danas... njega ćemo da oderemo sutra na ulici - pisali su preko Skaja.