Nesreća na raskrsnici u Vršcu: Automobil udario moped na kom je bio dečak (17). Povređeni maloletnik hitno prevezen u bolnicu
Sudar
SAOBRAĆAJNA NEZGODA U VRŠCU! Tinejdžer (16) povređen u sudaru, Hitna i policija odmah izašli na teren! (VIDEO)
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Na raskrsnici Sterijine ulice i Ulice Vaška Pope u Vršcu večeras oko 18.50 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i moped.
Prema informacijama sa mesta događaja, povređen je dečak star oko 16 ili 17 godina, koji je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu, ali njegovo trenutno stanje nije poznato.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "vrsaconline", na terenu su prisutni pripadnici policije i u toku je uviđaj.
Više informacija će biti poznato nakon toga.
Kurir.rs
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