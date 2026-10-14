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Komšije preminulog profesora Pravnog fakulteta i nekadašnjeg potpredsednika FK Partizana Vladimira Vuletića, potreseni su nakon njegove smrti, iako su, kako kažu, s njim imali problema.

Telo Vladimira Vuletiča, podsetimo, pronađeno je juče oko 14.30 sati u njegovom stanu u Beogradu, a pretpostavlja se da je preminuo nekoliko dana ranije.

Podsetimo, Vuletića su pronašla četvorica njegovih studenata, koja su policiji ispričala da su u njegov stan navodno ušli preko krova zgrade, jer je on baš tu imao svoj balkon, a tu su bila i vrata, koja su vodila u saunu. Policija je obavila uvižaj, a telo je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odneto na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Komšije iz Vuletićeve zgrade pričaju za Kurir da je profesor često pravio žurke i okupljanja u svom stanu, pa da je tako bilo i u noći između subote i nedelje, ali da je od nedelje ujutro u njegovom stanu zavladao tajac.

1/10 Vidi galeriju Stan i terase Vladimira Vuletića Foto: Kurir/S.S.

- Prvo sam ga čuo u subotu kako nekako otežano priča, kroz prozor, kao da mu nije baš bilo dobro. Onda sam ga sledeći put čuo u noći između subote i nedelje kako nešto dugo priča, ali glasno, kao pravi profesor. Pa se onda nastavila galama, ali ovog puta je trajala duže nego inače, do nekih 8 ujutro. Glas sam mu čuo poslednji put u 8.30 sati, kada je prestala i muzika. Ja sam se te noći razmišljao da li da buku prijavim policiji, ali sam odustao - priča jedan komšija za Kurir.

Druga stanarka zgrade kaže da je kod profesora u stanu ceo dan u nedelju bilo uključeno svetlo.

- Videla sam da mu je u sobi bilo uključeno svetlo tog jutra oko 8 časova, a onda sam videla da gori i uveče. Inače, sam mu u prozore svake noći gledala jer sam se pitala do kada će trajati te žurke - navodi Vuletićeva komšinica.

Vladimir Vuletić Foto: ATAIMAGES

Drugi stanari zgrade kažu da su sada pokojnog profesora i nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan poštovali, ali da često nisu imali mira u svojim domovima zbog njega.

- On je često okupljao društvo u stanu i to do jutra. Iako smo ga svi poštovali i cenili, retko ko u zgradi je mogao da spava od te buke, ali je većina njih to i trpela. Te žurke obično budu ili u stanu, pa budu otvoreni prozori, ili na toj terasi koju je napravio na krovu, pa se čuje i na ulici, a kamoli u našoj zgradi. Pre nekoliko godina sam mu, sećam se, rekao: "Komšija, radi ti šta hoćeš u svom stanu, ali od 23 sata, pa do jutra, te molim za tišinu, kao što i nalaže kućni red." Što bih ja to trpeo u svom domu, da nikada ne mogu da spavam?! Međutim, on je meni posle toga poslao dosta pretećih poruka, propraćenih psovkama. Tu je pisalo i "Ne znaš ti mene, poslaću ti Velju Nevolju". Međutim, ja sam znao da Vuletić nije nasilan, pa su me te poruke zapravo nasmejale. Ipak, do te situacije smo se družili, a polse toga ne, ali sadam mi je žao što je preminuo - kaže nam komšija.

Balkon na kojem je Vuletić pronađen Foto: Kurir/S.S.

On dodaje da je Vladimira Vuletića posebno cenio kao profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i velikog Partizanovca.

- Vlada je bio druželjubiv komšija, ali eto, nije baš mario za kućni red. Dok smo se družili, često smo pričali o Partizanu, a svi znamo da je bio izuzetan profesor i retoričar. Znam da je dobio pet velikih nagrada u besedništvu. Poslednjih šest meseci je baš slabo izlazio iz stana. Znam i da mu je bilo narušeno zdravlje. Primetio sam da su ga studenti kojima je predavao na fakultetu baš voleli i često posećivali. Nekada im nije bio problem ni da mu idu u nabavku. Nekoliko studenata je imalo ključ od njegovog stana, a znao je da ga daje i komšijama, kada negde otputuje, kako bi mu čuvali stan - zaključuje naš sagovornik.

Kako saznajemo, Vuletić je u toj zgradi živeo nekoliko godina i renovirao je stan, u pitanju je dupleks, po svom ukusu, pa je tako napravio čak i saunu, ali i poseban balkon na krovu zgrade.

Vuletićeva terasa Foto: Kurir/S.S.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, ranije je saopštilo da, povodom smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dežurni javni tužilac VJT-a obavlja uviđaj na licu mesta.

Inače, Vuletićev stan danas je zapečaćen. Na vratima stoji obaveštenje od policije.

- Od jutros niko nije dolazio ovde. On je živeo sam, koliko znamo roditelji mu nisu živi. Kod njega su uglavnom dolazili studenti i prijatelji - kaže nam komšinica.

Zapečaćen stan nakon tragedije Foto: Kurir/S.S.

Svedočio na suđenju Belivuku

Inače, Vuletić je svojevremeno svedočio na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama za pranje para. Između ostalog, Vuletić je rekao da je klub navijačima davao oko 100.000 evra godišnje.

Vuletić je na sudu odgovarao i na pitanja Veljka Belivuka, kojem se pred Specijalnim sudom sudi kao vođi beogradskog ogranka kavačkog klana zbog sedam ubistava i drugih teških zločina.

Takođe, pre nekoliko godina pojavio se audio snimak presretnutog telefonskog razgovora koji su vodili Vuletić i Belivuk.

Biografija

Vladimir Vuletić bio je srpski pravnik, univerzitetski profesor i nekadašnji funkcioner Fudbalskog kluba Partizan. Rođen je u Šapcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine kao najbolji student generacije.

Akademsku karijeru izgradio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde se bavio pravnom istorijom i rimskim pravom. Široj javnosti postao je poznat i po angažmanu u FK Partizan, gde je u decembru 2014. izabran za predsednika Nadzornog odbora, a potom je obavljao funkciju potpredsednika kluba.