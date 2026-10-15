Hronika
U BAČU UHAPŠEN MUŠKARAC (61): Imao 13 biljaka marihuane i 175 kilograma rezanog duvana
Slušaj vest
Policija je u vojvođanskom mestu Baču uhapsila žitelja S.N. (61) pošto je u njegovom stanu i na parceli našla 13 biljaka za koje se sumnja da je marihuana, kao i 175 kilograma rezanog duvana.
Uhapšeni S.N. je osumničen za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Reaguj
Komentariši