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Presretnute Skaj poruke, među kojima su i glasovne poruke koje je Radoje Zvicer slao visokopozicioniranom "škaljarcu" Miletu Raduloviću, zvanom Kapetan, kog su 14. oktobra 2020. prema tvrdnjama crnogorskog tužilaštva oteli i mučili u Crnoj Gori Veljko Belivuk i Marko Miljković, otkrie su da je odbegli vođa kavačkog klana pokušavao da sazna gde se tačno nalazi svaki "škaljarac" kog je dovodio u vezu sa likvidacijama u ratu klanova.

- A znaš li ti kako je počeo rat, jadan ne bio. Znaš li da ste ubili vi momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu… Da ste pucali čoveku u leđa… Sve su ovo Vukotići započeli. Isto tako ko što hoćeš da izađeš iz rata, da te mi pustimo da ideš da živiš sa svojom ženom i decom, tako oćemi i mi. Mi smo svi porodični ljudi i oćemo da završimo ovaj rat koji ste vi počeli. Pa, to što ste vi bili budale i napadali na poštene i normalne momke koji šetaju po gradu, to je vaš problem sad što vas fali 80 posto - kaže u jednoj od poruka Zvicer Raduloviću.

Mile Radulović Kapetan Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Prema nezvaničnim informacijama, momak o čijem se ubistvu Zvicer raspituje je likvidacija Siniše Vlahovića koji je u aprilu 2016. ubijen u naselju Dobrota kod Kotora, dok je sedeo u automobilu iz kog je prodavao cigarete. Nekoliko godina kasnije, 1. juna 2018. na Majorci u Španiji nestao je i njegov rođeni brat Siniša Vlahović. Tek pre nekoliko meseci, crngorsko tužilaštvo je otkrilo da je Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića ubila kriminalna grupa na čijem su čelu bili Mili Radulović Kapetan i Alan Kožar. Kao pripadnici klana označeni su Lazara Klakor, Tripo Ivović, zvani Trkač, Stefan Janković, Stefan Đukić Mandić i drugi.

- Ko je ubio kuma mojega, našega druga i brata. Ko je ubio Baltića, ko je postavio Dulu eksploziv, ko je ubio Brdžu Roganovića, staroga čoveka od 70 godina, stoko jedna - pita u glasovnoj poruci Zvicer Radulovića o ubistvu Davorinu Baltiću u Beogradu 2018, ali i likvidacijama i bombaškim napadima na članove porodice Roganović.

02:34 Isplivao navodni snimak Zvicera, Kapetana i Belivuka Izvor: TikTok

Mile Radulović: Za Baltića, načuo sam samo da je bio Kiki, ali ne znam ko je još bio, to je ovaj što je stradao na Krfu, a za Roganoviće ne znam ništa baš, totalno ništa. Niti su mi šta pričali oko toga. Ja sam u rat ušao zadnji opet ti kažem samo zbog Alana i to je ono što ja znam, ostalo slabo šta.

Zvicer: A kako ti Kiki nije rekao ništa, i da ti Alan ništa nije rekao, a non stop je bio s njim?

Radulović: Znam da su Kuško, Igor i Stamatović vodili kompletno to sve, a što se mene tiče, slabo znam sve. Opet ponavljam, samo od Alana i to je to, i od Alana ti sve sigurno znaš, znaju i drugovi ovi ovde.

Zvicer: Dobro, daćeš nam Klakora i Trkača, jel to u redu? Njih možeš odma, pošto su se naoružali, kasarnu naoružanja imaju. Sa brda snimaju staroga po čitavi dan. Uzeli smo onog jednog nesretnika što ste ga ojadili na kamatu, pa nam je dosta toga rekao.

Mile Radulović: Ja ne znam šta da vi kažem, od lokacija ne znam niko gde je, niti mogu da ti kažem za koga sem što se tiče Jovice, da je u Kotoru, za ostale ne znam gde je ko niti ja koga pitam gde je ko. Moj rat je počeo od Alana i to je sve što ja mogu da ti kažem.

Zvicer: Dobro Kapetane, ti znači ne znaš đe je Klakor i gde je Trkač.

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram, Prinstcreen

Jovica, čiju lokaciju je Mile Radulović Kapetan nudio Zviceru, najverovatnije je vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić. Vukotić je, podsetimo, ubijen 2022. u Istanbulu, a njegovu likvidaciju je, navodno, naručio Zvicer.

Zvicer: Sad ćemo ovako, da krenemo prvo od Kotora. Da mi objasniš situaciju u Kotor. Šklempo (Vukotić, prim.aut.) i ko, koga tu imate i što imate. Jednu slažeš li neće se s tobom dalje pričati. Idemo grad po grad, krećemo od Kotora, pa Budva, Cetinje, pa Bar pa Podgorica. Mi da smo hteli da te ubijemo, mi bi te ubili, ne bi te vozali toliko, to da znaš jer smo videli da obećavaš, a obećao si i reč si dao jeli tako bilo?

Mile Kapetan: Jeste, tako je, to je to.

Zvicer: A gde je Klakor, gde je Trkač, gde je Dedoviću brat. Opet te pitam isto.

I Belivukov glas se čuje

U razgovor se potom uključuje i Belivuk, koji je prema optužnici sa Miljkovićem i nekoliko saradnika držao otetog Kapetana nekoliko meseci, dok ga nisu ubili.

Belivuk: Šalje, 70 puta je poslao poruku, ne ide, ne idu poruke. Zna samo Trkača i Klakora, to je rekao. Ostale, samo čuo za neke od njih, nema ih na kontaktu.

Zvicer: Čudno to da general vojske ne zna ko ubija za njega, baš me čudi to. A jesi li Klakoru kupio stan?

Mile Kapetan: Nije, zato što mi nismo bili u nekim u tim stvarima da pričamo. Ja sam bio van svega toga, meni je interes bio samo Alan i ništa više a od Alana sve znaš, znaš moje mišljenje za sve. Taj rat je tako počeo da mene to uopšte nije interesovalo, jedina stvar koja me interesovala je bio Alan i posle Alana, od tada možeš sve da me pitaš. A ja znam da od toga nema ništa jer sam ja jedini kriv za sve to, od kad je Alan ubijen, niko više.

Alan kog Mile Radulović pominje u glasovnim porukama je Alan Kožar, jedan od vođa škaljarskog klana koji je ubijen u julu 2020. na ostrvu Krf. Ispred iznajmljene vile tada je likvidiran i Damir Hadžić, a nekoliko meseci ranije, u januaru 2020. u Atini su ubijeni i Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su takođe važili za visokopozicionirane "škaljarce".

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Zvicer: Nemoj da nam ovde govoriš po 15 sekundi, nego pričaj tovare jedan, problej više i više pričaj nego što te pitamo džukelo.

Mile Kapetan: Možeš sada da mi kažeš što god hoćeš, al ja ti kažem i dalje, ja nikako nisam učestvovao u bilo čemu što se tiče vas, nit me interesovalo ikakve priče oko vas. Moje je bilo samo od Alana i na ovamo što mogu, što sam znao i što sam i ja radio. Za to sam ja kriv. A ostalo se, ako imate vremena, i ako ima strpljena sve možemo da dovedemo do kraja, da bude kako treba.

Zvicer: Vreme i strpljenje zavisi od tebe. Nisi ti radio posle Alana, nego i u doba njegovo ste ubijali Šaranovića, sve ste zajedno radili. Mi smo se svi ođe dogovorili, ako budeš lagao s tobom pričati nećemo, to da ti bude jasno. Nama je laganja preko glave s vaše strane i podmitanja svega

Zvicer: Čuješ li ti šta te pitam, gde su ovi što sam rekao, jadan ne bio. Nemoj da se zaje....mo i da vrtiš jednu te istu priču. Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega bez ikakvog povoda. Te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema. A ovu decu što ste uveli u rat, to nas ne interesuje. Ti nas ne interesuješ budalčino jedna, razumeš. Al ćeš da radiš ono što se dogovorimo. Znaš li Milija, znaš li Kića, znaš li gde se nalaze svi ovi što sam nabrojao. Znaš li Nikolu Dedovića gde se nalaze? A Nikišon, Trkač, onaj Klakor, Lazar, znaš li njih?

Mile Kapetan: Ja stvarno ne znam kako da ti objasnim, ja ne znam ko je sa njima. Ja imam kontakt sa Šklempom, sa Ćićom, ali nemam niti znam ko je sa njima i uopšte inače ljude ja ne mogu da znam koji su, ali mogu da ti obećam jednu stvar, da niko nikad neće da pokuša nešto protiv vas i da mi treba samo vremena da rešim to. A za sve ostalo znaš što sam ti rekao, ako tako bude i dao sam ti reč da će da bude tako, samo moraš da me pustiš da bude tako. I za posao i za sve moraš da me pustiš da to bude tako

01:47 Snimak sa skaja Belivuka, Zvicera i Kapetana (drugi deo) Izvor: TikTok

U presretnutim glasovinim porukama, Radulović, navodno, više puta nudi da posreduje da se rat klanova, koji je počeo 2014. i do sada odneo više od 80 života, završi.

- I što se tiče rata, para i sveg, a sve će biti mirno ako se Jovica bude rešio, a oće, da l ja ima reč od vas da ću biti slobodan čovek? - pita ih Radulović.

Mile Kapetan i Miljković, dok su ga držali zarobljenog Foto: Printscreen

Zvicer: Hoćeš da mi počnemo u mengele da te stavljamo druže, hoćeš?

Mile Kapetan: Ja sad konkretno na neka pitanja ne mogu da odgovorim, ali znam da mogu da završim rat ako je to obostrano i ako je to da vi meni opraštate život, onda siguran budi da neću ostati dužan i da ćemo sve dovršiti da niko više nikad ne pomisli na vas

Zvicer: Ako ti sve uradiš to kako si rekao i mi te pustimo, kako mi da ti verujemo? Kako da ti verujemo sutra da se nećeš zabit u Brazil ili na Kubu, da ti nas rokaš, da nas ubijaš, da nam roditelje? Oćeš da ubiješ Spsojeviću oca, ubili ste Roganoviću oca.

Mile Kapetan: Ja mogu da ti kažem za ovo, ako je kao što je dogovr i dao sam reč da će rat da se završi. Sve te koji su bili i koji su učestvovali koje ja mogu da dam, sve ću dati. I to je to. Jer meni je više preko glave svega i ja nisam u situaciji da više bilo šta tražim od vas već vi da kažete što tregba. I to je to.

Zvicer: Odmah ćeš sve da kažeš braći našoj što da pišu sa Klakorom koje si mu zadatke davao sa njima i sa ovim i Trkačem. Odmah nam ih serviraj, nemamo vremena mi. Šklempa isto, šklempo je broj jedan, broj dva je Jarić, ne Minja je broj dva, Jarić je broj tri. Minja nas je napadao iz čista mira još sa ratom sa Radomanima i da ne zaboravim da te pitam, gde je Vladan Jadoman (Radoman). Gde je Jovica, Živković.

Miljković i Radulović Foto: Printsceen

Podsetimo, Zvicer je u maju 2020. preživeo napad ispred zgrade u kojoj je boravio sa porodicom u Ukrajini. Napadači koje su poslale vođe škaljarskog klana sačekali su ga ispred zgrade dok je džogirao i u njega ispalili sedam hitaca. Pitanja koja je Zvicer postavljao Raduloviću odnosila su se i na to.

Mile Kapetan: Ja o Ukrajini mogu da pričam ono što znam, ono što ne znam ne mogu da pričam. A te pare su već stigle tamo. To je kod tih policajaca, ja sad ne znam kod koga, ali to nema šanse da može te pare da se uzmu tamo

Zvicer: A što su slate za Ukrajinu. Koliko ste davali za mene? Gde su sad pare, pričaj malo pričaj nemoj da te pitamo, nego sam pričaj

Mile Kapetan: Veza za Ukrajinu je policajac koji treba da plati sudove i ovo. Njemu se pare šalju na kriptovalutu, kupuje se kriptovaluta i šalje mu se i ukupno za Ukrajnu je dva miliona i četristo hiljaa evra i te pare su pošle tamo ali se plaćaju sudovi i sve život što treba tamo. Oni potplaćuju sudove i ostale da puste ove momke.

Zvicer: Četiri one kretenčine vadi iz zatvota koja će se njemu na glavau popeti. Taj Mandić će sutra njega ubiti. Dva miliona i četristo on dava za njih. Isprčio ih je odma. Žena te čeka kući, vucaj se kući. Završi ovo što smo ti rekli!