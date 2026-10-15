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Osumnjičenom Z. S. (42) iz Sremske Mitrovice, koji se tereti da je 11. oktobra u naselju Mala Bosna pucao u D. M. (63) iz Jarka, određen je pritvor do 30 dana, saznaje Kurir.

Novi detalji otkrivaju da je nakon pucnjave sin ranjenog muškarca prišao osumnjičenom, oduzeo mu pištolj i uzviknuo: „Ti na mene da pucaš!“

Pucnjava se dogodila u nedelju, 11. oktobra, oko 21 čas, na igralištu u Drinskoj ulici u Sremskoj Mitrovici.

Kako Kurir saznaje, policija je nešto posle 21 čas časova primila prijavu građanina koji je naveo da je na igralištu primetio tri nepoznata muškarca, od kojih jedan ima pištolj.

Na mesto događaja odmah su upućene policijske patrole, koje su prilikom dolaska čule dva pucnja.

Policija zatekla osumnjičenog sa pištoljem u ruci

Policajci su ubrzo uočili Z. S. (42), koji se kretao peške od igrališta prema Drinskoj ulici.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je u tom trenutku držao pištolj u ruci, a nakon naređenja policijskih službenika spustio je oružje i legao na zemlju sa raširenim rukama.

Međutim, tu nije bio kraj dramatičnim scenama koje su se odigrale na mestu pucnjave.

Sin ranjenog muškarca prišao osumnjičenom i oduzeo mu pištolj

Kako Kurir saznaje, pištolju koji se nalazio na zemlji prišao je N. M. iz Jarka, sin ranjenog D. M. (63), uzeo oružje i počeo da viče: „Ti na mene da pucaš!“

Policijski službenici sprečili su dalje postupanje i oduzeli mu pištolj.

Prema do sada utvrđenim okolnostima, između osumnjičenog Z. S. i D. M. prethodno je došlo do verbalne rasprave, nakon čega je Z. S., kako se sumnja, iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u pravcu muškarca iz Jarka.

Pronađene dve čaure, metak i pištolj sa municijom

Na mestu događaja, na travnatoj površini između ulica Novosadska, Branka Ćopića i Drinska, pronađene su dve čaure i jedan metak.

Pronađen je i pištolj marke CZ 99.

Kako Kurir saznaje, tokom postupanja policije utvrđeno je i da je D. M. posedovao drugi pištolj.

Okolnosti posedovanja oružja, kao i njegova povezanost sa događajem, biće predmet daljeg postupka.

Ranjeni muškarac zadobio dve prostrelne povrede

D. M. (63) iz Jarka zadobio je dve prostrelne povrede.

Jedna se nalazi u predelu leve podlaktice, dok je druga u predelu iznad karlične kosti, sa leve strane tela.

Prema ranije dostupnim medicinskim informacijama, povreda podlaktice praćena je prelomom kosti, dok tetivni aparat nije oštećen.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica, gde je zadržan na bolničkom lečenju.

Kurir je ranije objavio da je D. M. prilikom prijema u bolnicu navodno izjavio da ga je upucala nepoznata osoba. Ta informacija nije zvanično potvrđena.

Šta je prethodilo pucnjavi?

Prema dosadašnjim saznanjima, pucnjavi je prethodila verbalna rasprava između osumnjičenog i ranjenog muškarca.

Kurir je ranije pisao da bi u pozadini sukoba mogli da budu neraščišćeni novčani odnosi, pri čemu se nezvanično pominjao dug od oko 20.000 evra.

Međutim, postojanje takvog duga, kao ni njegova eventualna povezanost sa pucnjavom, nisu zvanično potvrđeni.

Osumnjičenom određen pritvor do 30 dana

Osumnjičenom Z. S. određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, počev od 12. oktobra u 00.30 časova.

Sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici doneo je 13. oktobra rešenje kojim je Z. S. određen pritvor do 30 dana.

On se sumnjiči za krivična dela ubistvo u pokušaju, iz člana 113 u vezi sa članom 30 Krivičnog zakonika, kao i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, iz člana 348 stav 4 Krivičnog zakonika.

Dalji postupak trebalo bi da razjasni motiv sukoba, okolnosti upotrebe vatrenog oružja i sve detalje pucnjave u kojoj je ranjen muškarac iz Jarka.

Osumnjičeni se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom odlukom.