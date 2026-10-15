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Jučerašnji dan obeležila je i velika akcija policije i Tužilaštva za organizovani kriminal! Uhapšeno je sedam pripadnika kriminalne grupe osumnjičenih za teška ubistva, otmice, trgovinu narkoticima i nedozvoljeno posedovanje oružja u Požarevcu i Beogradu. Među zločinima koji im se stavljaju na teret nalaze se i ubistva Milana Stokovića i Živka Bakića. Istragom je obuhvaćeno još pet osoba, od kojih je jedna u bekstvu.

Više detalja o ovoj velikoj policijskoj akciji za emisiju "Redakcija" otkrio je Blažo Marković - "Novi ljudi nova snaga Srbije."

- Ovo moram da kažem, jer se u Srbiji svi razumeju u sve, kao što je slučaj i sa fudbalom, tako i sa obezbeđenjem. Da bi svima u Srbiji bilo jasno o čemu govorim, važno je istaći koordinaciju i saradnju policijskih uprava, kao što su Policijska uprava u Požarevcu, čiji su načelnici vodili određene aktivnosti, Policijska uprava u Novom Sadu, Lada Stojanović, Šabac, Frković i tako dalje. Došlo je do ovoga o čemu sada govorimo zato što su načelnici, među kojima je i Kričak, tokom godinu dana i duže pratili slučaj. Reč je o starom slučaju, a čekalo se da se prikupe svi podaci i dokazi. Naravno, direktor policije je sve to pomno pratio. Ja sam skoro 40 godina radio u bezbednosti i znam kako to funkcioniše. Važno je da informacije nisu procurele i da osumnjičeni nisu saznali šta se dešava. To nisu siromašni ljudi, već ljudi koji imaju milione. Svaki podatak koji bi došao do njih mogli bi da iskoriste. Jedan je, kao što smo videli, slučajno pobegao, ali policija mu je na tragu. Verujem da će brzo biti uhapšen - rekao je Marković.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Koordinacija policije i BIA ključna za uspeh akcija

Istakao je značaj saradnje bezbednosnih službi i ukazao na to koliko je važno da se operativne informacije sačuvaju u tajnosti tokom složenih istraga.

- Ako ga ne uhapsi srpska policija, uhapsiće ga evropska policija, jer je uspostavljena ta koordinacija koju smo dogovorili. Veoma je važno da ne zaboravimo ni BIA, koja je takođe deo cele ove priče. Ne bih sada objašnjavao šta to sve znači, ali mene je oduševilo kada sam pročitao naslov koji sam im poslao, a u kojem je istaknuta koordinacija. To mi je veoma važno - da konačno, dolaskom Krička i svih načelnika policijskih uprava, imamo to jedinstvo. Kada smo jedinstveni, sve možemo da uradimo. Sami znate koliko je opasno kada bude uhapšen policajac koji je imao pristup operativnim podacima. Čini mi se da je takav slučaj zabeležen u Zemunu. Zamislite da je neko, tokom čitave ove akcije, koja je vođena u tajnosti godinu dana i duže, odao podatke o tome šta se radi. Upravo se to očekuje od policijskih službenika, posebno inspektora koji se bave takvim slučajevima - da sačuvaju poverljive informacije - objasnio je.

Na pitanje da li sve veći broj hapšenja zbog droge i oružja ukazuje na porast kriminala ili je, ipak, reč o efikasnijem radu policije, odgovorio je:

- Nama se sada tako čini zato što se, kao što sam naveo, uključuju načelnici policijskih uprava, načelnik UKP-a, BIA i drugi. Razbijaju se razna gnezda u kojima se proizvodi droga i zbog toga imamo utisak da je kriminal odjednom u porastu. Međutim, to se dešavalo i ranije. Isti ljudi su se time bavili, među njima je bilo i povratnika, a sada se ti slučajevi razotkrivaju i vrlo brzo će biti novih rezultata. Svesni smo da nije moguće potpuno iskoreniti kriminal i svesti ga na nula odsto. To je nemoguće, ali cilj je da se on maksimalno smanji. Zato nam se čini da kriminala ima više, a zapravo se sada intenzivnije radi na njegovom suzbijanju. Svakog dana čujemo da je neko uhapšen u Novom Sadu, Šapcu ili nekom drugom mestu. Da ne govorim o količinama droge koje su nedavno otkrivene u Šapcu i Novom Sadu.

Naravno, važna je i saradnja sa nadležnim centrima. Kada imate ljude u UKP-u u Beogradu koji se razumeju u taj posao, poput Krička i njegovih saradnika, onda mi, obični građani, stičemo utisak da je došlo do porasta trgovine drogom i drugih oblika kriminala.

To su, međutim, stari slučajevi i ljudi koji su se time ranije bavili. Ne možemo da zaboravimo da su imali saradnike i u policijskim upravama, jer su od toga imali korist - za Kurir televiziju, rekao je Marković.

04:20 "AKO GA NE UHAPSI SRPSKA POLICIJA, UHAPSIĆE GA EVROPSKA" Blažo Marković za Kurir TV o osumnjičenima i velikoj akciji hapšenja u Požarevcu i Beogradu Izvor: Kurir televizija

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