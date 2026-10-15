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Srpska policija locirala je i uhapsila Milana Tišmu (51), državljanina Crne Gore i Srbije i pripadnika kriminalne grupe ubijenog škaljarca Gorana Vlaovića, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije je saopšteno da Tišma se u Crnoj Gori potražuje radi obezbeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Ko je Milan Tišma?

Kako se sumnja, Tišma je tokom 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao pokojni Goran Vlaović, a čiji su pripadnici, pored njega, bili i Radomir Boban Baćović iz Nikšića i Ivan Đonović iz Bara, za kojima su takođe raspisane međunarodne potjernice od strane NCB Interpola Podgorica.

Cilj ove kriminalne organizacije bio je krijumčarenje 1.89 tona kokaina iz Kolumbije i Ekvadora na teritorije Australije i Belgije, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je Tišma lociran i uhapšen intenzivnom razmjenom operativnih informacija i saradnjom NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd.

"Nakon sprovedenog postupka pred Višim sudom u Beogradu – Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal, M.T. je pušten na slobodu, uz izrečenu mjeru zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije, dok su mu privremeno oduzete putne isprave Crne Gore i Republike Srbije", zaključuje se u saopštenju.