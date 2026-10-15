UHAPŠEN ŠKALJARAC U SRBIJI! Lisice na ruke stavljene saradniku ubijenog Gorana Vlaovića: MUP CG otkrio detalje
- Srpska policija uhapsila je Milana Tišmu, državljanina Crne Gore i Srbije, po crvenoj poternici Interpola Podgorica.
- Tišma se u Crnoj Gori potražuje zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom, u okviru grupe Gorana Vlaovića.
- Prema navodima policije, grupa je planirala krijumčarenje 1,89 tona kokaina iz Kolumbije i Ekvadora ka Australiji i Belgiji.
Srpska policija locirala je i uhapsila Milana Tišmu (51), državljanina Crne Gore i Srbije i pripadnika kriminalne grupe ubijenog škaljarca Gorana Vlaovića, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopšteno je iz Uprave policije.
Iz policije je saopšteno da Tišma se u Crnoj Gori potražuje radi obezbeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Ko je Milan Tišma?
Kako se sumnja, Tišma je tokom 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao pokojni Goran Vlaović, a čiji su pripadnici, pored njega, bili i Radomir Boban Baćović iz Nikšića i Ivan Đonović iz Bara, za kojima su takođe raspisane međunarodne potjernice od strane NCB Interpola Podgorica.
Cilj ove kriminalne organizacije bio je krijumčarenje 1.89 tona kokaina iz Kolumbije i Ekvadora na teritorije Australije i Belgije, navodi se u saopštenju.
Iz policije su kazali da je Tišma lociran i uhapšen intenzivnom razmjenom operativnih informacija i saradnjom NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd.
"Nakon sprovedenog postupka pred Višim sudom u Beogradu – Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal, M.T. je pušten na slobodu, uz izrečenu mjeru zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije, dok su mu privremeno oduzete putne isprave Crne Gore i Republike Srbije", zaključuje se u saopštenju.
(Kurir.rs)