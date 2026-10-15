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U nastavku opsežne akcije lišenja slobode mreže tzv. pripadnika "vračaraca", dana 14. oktobra 2026. godine, na više od 70 lokacija, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Službe za borbu protiv droga, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i Službe za borbu protiv korupcije), zajedno sa pripadnicima Uprave za tehniku, Policijske uprave za grad Beograd, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i Bezbednosno-informativne agencije (BIA), u saradnji sa Prvim, Drugim i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i osnovnim javnim tužilaštvima u Lazarevcu, Obrenovcu, Mladenovcu, Staroj Pazovi, Smederevu, Prokuplju, Užicu, Kraljevu, Šapcu i Novom Sadu, lišili su slobode 19 lica na području Beograda, Novog Sada, Požarevca, Loznice, Smedereva, Kraljeva, Užica, Prokuplja i Šapca.

Osumnjičena lica će, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave, uz krivičnu prijavu biti sprovedena nadležnim javnim tužilaštvima. Takođe, tokom realizacije ove akcije uhapšena su tri lica za kojima su bile raspisane poternice i potrage.

1/10 Vidi galeriju Hapšenje vračaraca, zaplena Foto: MUP Srbije

Prilikom pretresa na više desetina lokacija pronađeni su i, uz potvrde o privremeno oduzetim predmetima, oduzeti: oko 2,5 kilograma opojne droge nalik na kokain; na više lokacija opojna droga marihuana, LSD i amfetamin, kao i nedozvoljena doping sredstva; šest vagica za precizno merenje; jedna vakumirka za pakovanje opojne droge; sedam komada oružja, od kojih četiri pištolja, jedan automatski pištolj i dva revolvera; jedna replika pištolja; jedan samostrel; jedan signalni pištolj sa pripadajućom municijom; više komada starog trofejnog oružja; više komada municije različitog kalibra; jedan pancir; jedan bokser; novac u iznosu od oko 40.000 evra i oko 700.000 dinara; četiri putnička motorna vozila; jedan skuter; 39 mobilnih telefona; sedam kriptovanih telefona; dve teleskopske palice; više komada luksuznih satova; jedan laptop; kao i više rokovnika sa ličnim evidencijama imenovanih lica, koje se odnose na evidenciju prodaje opojne droge.

Opsežna akcija je i dalje u toku na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.