Prikolica kamiona, puna robe, izgorela je jutros na autoputu „Miloš Veliki“, u smeru ka Beogradu, na deonici kod Takova.
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BUKTINJA PROGUTALA PRIKOLICU PUNU ROBE NA MILOŠU VELIKOM: Prednji deo kamiona netaknut, čekanje u koloni duže od sata (VIDEO)
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Prednji deo kamiona ostao je netaknut.
- Vatrogasci su ugasili požar, a nad deonicom se nadvio gust dim. Prema rečima vozača, čekanje u koloni traje duže od sat vremena - kazao je jedan od vozača za agenciju RINA.
Foto: RINA
Uzrok požara za sada nije poznat.
Foto: RINA
Saobraćaj za sada na tom delu auto-puta obustavljen.
Kurir.rs/RINA
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