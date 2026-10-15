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Prednji deo kamiona ostao je netaknut.

- Vatrogasci su ugasili požar, a nad deonicom se nadvio gust dim. Prema rečima vozača, čekanje u koloni traje duže od sat vremena - kazao je jedan od vozača za agenciju RINA.

požar prikolica Miloš Veliki
Foto: RINA

Uzrok požara za sada nije poznat.

požar prikolica Miloš Veliki
Foto: RINA

Saobraćaj za sada na tom delu auto-puta obustavljen.

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Buktinja progutala prikolicu punu robe na "Milošu Velikom: Prednji deo kamiona ostao netaknut  Izvor: RINA

Kurir.rs/RINA

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