(VIDEO) OVAKO JE IZGLEDALA FILMSKA AKCIJA HAPŠENJE OZLOGLAŠENOG KLANA Pronađeni rokovnici sa planovima: Specijalci upali u cik zore, vračarce oborili na pod
- Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su 19 članova organizovane kriminalne grupe 'vračarci' u akciji sprovedenoj sa tužilaštvima.
- Pretresi su obavljeni na više od 70 lokacija, a pronađeni su oružje, droga, novac, kriptovani telefoni i luksuzni satovi.
Pripadnici MUP-a Srbije, u saradnji sa tužilaštvima sproveli su još jednu veliku akciju hapšenja organizovane kriminalne grupe "vračarci". Tokom akcije uhapšeno je 19 osoba i izvršeni su pretresi na više od 70 lokacija.
Osumnjičena lica će, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave, uz krivičnu prijavu biti sprovedena nadležnim javnim tužilaštvima. Takođe, tokom realizacije ove akcije uhapšena su tri lica za kojima su bile raspisane poternice i potrage.
Pretresom stanova, kod uhapšenih je pronađeno i zaplenjeno oružje, droga, velika količina novca, kriptovani telefoni, luksuzni satovi, rokovnici sa ličnim evidencijama imenovanih lica.
Zaplenjena droga, oružje, rokovnici sa planovima
Prilikom pretresa na više desetina lokacija pronađeni su i, uz potvrde o privremeno oduzetim predmetima, oduzeti:
- oko 2,5 kilograma opojne droge nalik na kokain;
- na više lokacija opojna droga marihuana, LSD i amfetamin, kao i nedozvoljena doping sredstva;
- šest vagica za precizno merenje;
- jedna vakumirka za pakovanje opojne droge;
- sedam komada oružja, od kojih četiri pištolja, jedan automatski pištolj i dva revolvera;
- jedna replika pištolja;
- jedan samostrel;
- jedan signalni pištolj sa pripadajućom municijom;
- više komada starog trofejnog oružja;
- više komada municije različitog kalibra;
- jedan pancir;
- jedan bokser;
- novac u iznosu od oko 40.000 evra i oko 700.000 dinara;
- četiri putnička motorna vozila;
- jedan skuter;
- 39 mobilnih telefona;
- sedam kriptovanih telefona;
- dve teleskopske palice;
- više komada luksuznih satova;
- jedan laptop;
- kao i više rokovnika sa ličnim evidencijama imenovanih lica, koje se odnose na evidenciju prodaje opojne droge.
Opsežna akcija je i dalje u toku na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.
(Kurir.rs)