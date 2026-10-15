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Pripadnici MUP-a Srbije, u saradnji sa tužilaštvima sproveli su još jednu veliku akciju hapšenja organizovane kriminalne grupe "vračarci". Tokom akcije uhapšeno je 19 osoba i izvršeni su pretresi na više od 70 lokacija.

Osumnjičena lica će, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave, uz krivičnu prijavu biti sprovedena nadležnim javnim tužilaštvima. Takođe, tokom realizacije ove akcije uhapšena su tri lica za kojima su bile raspisane poternice i potrage.

09:18 Hapšenje vračaraca širom Srbije Izvor: Mup Srbije

Pretresom stanova, kod uhapšenih je pronađeno i zaplenjeno oružje, droga, velika količina novca, kriptovani telefoni, luksuzni satovi, rokovnici sa ličnim evidencijama imenovanih lica.

1/10 Vidi galeriju Hapšenje vračaraca, zaplena Foto: MUP Srbije

Zaplenjena droga, oružje, rokovnici sa planovima

Prilikom pretresa na više desetina lokacija pronađeni su i, uz potvrde o privremeno oduzetim predmetima, oduzeti:

oko 2,5 kilograma opojne droge nalik na kokain;

na više lokacija opojna droga marihuana, LSD i amfetamin, kao i nedozvoljena doping sredstva;

šest vagica za precizno merenje;

jedna vakumirka za pakovanje opojne droge;

sedam komada oružja, od kojih četiri pištolja, jedan automatski pištolj i dva revolvera;

jedna replika pištolja;

jedan samostrel;

jedan signalni pištolj sa pripadajućom municijom;

više komada starog trofejnog oružja;

više komada municije različitog kalibra;

jedan pancir;

jedan bokser;

novac u iznosu od oko 40.000 evra i oko 700.000 dinara;

četiri putnička motorna vozila;

jedan skuter;

39 mobilnih telefona;

sedam kriptovanih telefona;

dve teleskopske palice;

više komada luksuznih satova;

jedan laptop;

kao i više rokovnika sa ličnim evidencijama imenovanih lica, koje se odnose na evidenciju prodaje opojne droge.

Opsežna akcija je i dalje u toku na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.