PRETUČEN ŠIPKOM NA VOŽDOVCU: Žrtva tvrdi da ne poznaje napadače i da je žrtva razbojništva
Grupa za sada nepoznatih mladića brutalno je napala i pretukla J. M. (29) sinoć u Crnotravskoj ulici na Voždovcu u Beogradu.
Mladić je sa teškim povredama hitno prevezen na Vojno-medicinsku akademiju.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio kada je grupa nasilnika presrela J.M. na ulici i uz pretnje zahtevala da im preda sve dragocenosti i novac koje je imao kod sebe.
Napadnuti mladić je pokušao da pobegne, ali su ga napadači sustigli, a jedan od njih ga je tada pretukao metalnom šipkom.
- Udarao ga je šipkom po glavi i telu sve dok nije pretao da se pomera - kaže izvor.
Pretučenog mladića je sa teškim povredama preuzela ekipa Hitne pomoći i prevezla ga na VMA.
Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu i potragu za osumnjičenim. Prema rečim izvora, pretučeni mladić je u razgovoru sa policajcima tvrdio da napadače ne poznaje i da je žrtva nasumičnog razbojništva.
Međutim, inspektori detaljno proveravaju sve okolnosti ovog slučaja, kako bi se utvrdio tačan motiv i kako bi se pronašli napadači.
(Informer)