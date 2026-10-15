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Grupa za sada nepoznatih mladića brutalno je napala i pretukla J. M. (29) sinoć u Crnotravskoj ulici na Voždovcu u Beogradu.

Mladić je sa teškim povredama hitno prevezen na Vojno-medicinsku akademiju.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio kada je grupa nasilnika presrela J.M. na ulici i uz pretnje zahtevala da im preda sve dragocenosti i novac koje je imao kod sebe.

Napadnuti mladić je pokušao da pobegne, ali su ga napadači sustigli, a jedan od njih ga je tada pretukao metalnom šipkom.

- Udarao ga je šipkom po glavi i telu sve dok nije pretao da se pomera - kaže izvor.

Pretučenog mladića je sa teškim povredama preuzela ekipa Hitne pomoći i prevezla ga na VMA.

Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu i potragu za osumnjičenim. Prema rečim izvora, pretučeni mladić je u razgovoru sa policajcima tvrdio da napadače ne poznaje i da je žrtva nasumičnog razbojništva.