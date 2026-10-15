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Dvojica radnika, koja su juče oko 16 sati povređena na jednom gradilištu na Čukarici u Beogradu, trenutno se nalaze u stabilnom stanju.

Podsetimo, na njih je dok su radili pala kašika bagera.

- Oni su radili na gradilištu i kašika se iznenada otkačila sa mašine i pala je na dvojicu muškaraca koji su se nalazili ispod nje. S obzirom na to da je kašika pala direktno na njih, jedan je zadovio povrede ghlave, a drugom su bile prignječene grudi - kaže izvor i dodaje da su njihove kolege brzo reagovale i da su pozvali Hitnu pomoć koja je brzo stigla.

- Povređeni su prevezeni u bolnicu, a policija je obavila uviđaj. Obavešteno je i nadležno tužilaštvo i uzroci nesreće, kao i eventualni propusti i odgovornost, se utvrđuju - dodaoje izvor.

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