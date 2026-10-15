- Oni su radili na gradilištu i kašika se iznenada otkačila sa mašine i pala je na dvojicu muškaraca koji su se nalazili ispod nje. S obzirom na to da je kašika pala direktno na njih, jedan je zadovio povrede ghlave, a drugom su bile prignječene grudi - kaže izvor i dodaje da su njihove kolege brzo reagovale i da su pozvali Hitnu pomoć koja je brzo stigla.