ZAPALJEN AUTOMOBIL NA ZVEZDARI Kamere snimile piromana kako podmeće požar: Vatra zahvatila još jedno vozilo
- Na Zvezdari je nepoznati muškarac namerno zapalio skupoceni 'Volvo', a požar se proširio i na još jedan parkirani automobil.
- Oba vozila su, prema nezvaničnim informacijama, u vlasništvu vlasnika lokalnog auto-servisa, a pričinjena je velika materijalna šteta.
- Policija traga za osumnjičenim i utvrđuje motiv napada, dok su snimci nadzornih kamera zaplenjeni.
U beogradskom naselju Zvezdara, sat vremena nakon ponoći, došlo je do haosa kada je za sada nepoznati muškarac namerno zapalio skupoceno vozilo marke "Volvo".
Prema nezvaničnim informacijama, oba uništena vozila su u vlasništvu vlasnika lokalnog auto-servisa.
Sigurnosne kamere sa okolnih objekata zabeležile su trenutak napada. Na snimcima se jasno vidi muškarac koji prilazi parkiranom "Volvu", poliva ga zapaljivom tečnošću, a zatim ga pali i beži sa lica mesta. Vatrena stihija se brzo razbuktala, pa je uprkos intervenciji vatrogasaca pričinjena velika materijalna šteta.
Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za osumnjičenim. Snimci sa nadzornih kamera su zaplenjeni i u toku je detaljna istraga koja bi trebalo da utvrdi motiv ovog napada, kao i da li je reč o upozorenju ili ličnom obračunu.
(Kurir.rs)