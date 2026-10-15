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U beogradskom naselju Zvezdara, sat vremena nakon ponoći, došlo je do haosa kada je za sada nepoznati muškarac namerno zapalio skupoceno vozilo marke "Volvo".

Požar se ubrzo proširio i progutao još jedan automobil koji je bio parkiran u neposrednoj blizini.

Prema nezvaničnim informacijama, oba uništena vozila su u vlasništvu vlasnika lokalnog auto-servisa.

Sigurnosne kamere sa okolnih objekata zabeležile su trenutak napada. Na snimcima se jasno vidi muškarac koji prilazi parkiranom "Volvu", poliva ga zapaljivom tečnošću, a zatim ga pali i beži sa lica mesta. Vatrena stihija se brzo razbuktala, pa je uprkos intervenciji vatrogasaca pričinjena velika materijalna šteta.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za osumnjičenim. Snimci sa nadzornih kamera su zaplenjeni i u toku je detaljna istraga koja bi trebalo da utvrdi motiv ovog napada, kao i da li je reč o upozorenju ili ličnom obračunu.