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Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je juče pred Višim sudom u Podgorici optužnicu protiv Vehida Murića, osumnjičenog da je 20. aprila u podgoričkom naselju Stari Aerodrom svirepo ubio tri osobe.

Njemu se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

1/7 Vidi galeriju Vehid Murić doveden u tužilaštvo Foto: Printscreen/RTCG

Murić je, prema navodima optužnice, na svirep način, sa umišljajem, života lišio braću Nezrima i Denisa Hota iz Rožaja i Kenana Miraljemovića iz Novog Pazara.

Ubijeni Kenan MIraljemović Foto: Facebook'

- Okrivljeni je, nakon što je došao u kuću u kojoj je prethodno povremeno boravio sa oštećenima, upotrebom kuhinjskog noža naneo oštećenima više ubodnih i ubodno-reznih rana u predelu različitih delova tela, usled kojih je kod svih troje nastupila smrt. Okrivljenom se stavlja na teret da je navedeno krivično delo izvršio na svirep način, pri čemu su oštećeni tokom nanošenja povreda trpeli fizičke bolove jakog intenziteta i duševne bolove, sve do nastupanja smrti - navodi se u saopštenju Višeg državnog tužilaštva.

Denis Hot Nezrin Hot Foto: Društvene Mreže

Kako se dodaje, optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi potvrđivanja.

Murić i trojica ubijenih građevinskih radnika živela su zajedno u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u Zmaj Jovinoj ulici. Kako se ranije pisalo, Murić je, navodno, uoči ubistva imao raspravu sa njima, a potom je potegao nož.

On je, kako se sumnja, nakon što je ubio tri osobe u Podgorici, otišao u rodno Rožaje. Svratio je u porodičnu kuću i majci rekao da je počinio zločin, nakon čega je pobegao.