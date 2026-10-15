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Pripadnici takozvanog vračarskog klana čiji saradnici su uhapšeni u velikoj akciji policije, BIA i tužilaštva zbog sumnje da su učestvovali u likvidacijama Milana Stokovića iz Zemuna i jednog od vođa balkanskog kartela Živka Bakića, prema sumnjama istražitelja, dovode se u vezu sa još jednim ubistvom koje se dogodilo prošle godine u Beogradu.

Izvor Kurira iz istrage otkriva da operativne informacije ukazuju da je motiv otmice, a potom i ubistva Stokovića bio njegov kontakt sa crnogorskim državljaninom, pripadnikom škaljarskog klana Filipom Ivanovićem, koji je samo tri dana posle otmice Zemunca likvidiran u Beogradu na vodi. Podsetimo, zbog ubistva Ivanovića uhapšeni su Marko P. (18) i Đorđe Z. (21) i protiv njih je Više javno tužilašto u Beogradu podiglo optužnicu za zločin.

1/5 Vidi galeriju Filip Ivanović brutalno ubijen u Beogradu na vodi Foto: Interpol, Nemanja Nikolić, Interpol, Uprava policije Crne Gore

- Operativne informacije ukazuju da je Marko Stoković bio u kontaktu sa Filipom Ivanovićem i da mu je, s obzirom na to da je Ivanović pobegao iz kućnog pritvora i skrivao se, u štek stanove donosio hranu i garderobu. Sumnja se da su to znali i organizatori Ivanovićeve likvidacije i da su zbog toga, kako bi namamili "škaljarca", oteli Stokovića. Veruje se da su s njegovog telefona namamili Ivanovića da izađe ispred zgrade kako bi preuzeo kofere sa garderobom, koje mu je doneo Đorđe Z. Čim je uzeo dva kofera i krenuo u zgradu, Đorđe Z. je "škaljarcu" pucao u leđa i ubio ga - otkriva izvor iz istrage i dodaje da je Ivanović, pre nego što je pobegao bio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je pomagao optuženima za ubistvo Bojana Mirkovića u Belvilu.

On podseća da je Stoković otet 14. oktobra prošle godine, a da je Ivanovović likividiran dva dana kasnije ispred zgrade u kojoj se skrivao.

Ubijeni Milan Stoković Foto: Printscren, Mup

Od prvog dana, kako dodaje, istražiteljima je bilo jasno da je ubijeni crnogorski državljanin, inače visokopozicionirani "škaljarac" namamljen od strane nekoga kome je verovao. Sumnja se da je planirao da promeni lokaciju na kojoj se krio i da su mu zbog toga dostavljeni koferi, koji su iskorišćeni za to da "kurir" potegne pištolj.

Inače, i stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović likvidiran je dve nedelje ranije na Cetinju. I crnogorski istražitelji sumnjaju da je stariji Ivanović namamljen, pošto su se on i njegov prijatelj Stefan Belada dovezli na mesto pored puta Cetinje- Budva, gde su likvidirani u automobilu.

- Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, odmah je ukazivalo na to da je njega namamio neko kome je verovao, jer s obzirom na to kako je likvidiran njegov stariji brat, sigurno je da se on čuvao više nego inače i da se sastajao samo s ljudima u koje je imao poverenja - kaže sagovornik Kurira.

Na to ukazuje, kako navodi, da je garderobu pronađenu u koferima, beguncu u Beograd sigurno poslala bliska osoba.

Isti modus operandi

- Namamljivanje žrtava je godinama već modus operandi kavačkog klana, po kom su žrtve ubijali i pripadnici Belivukovog klana kao i vračarskog. Najdrastičniji primer je otmica Mileta Radulovića Kapetana, s čijeg su Skaj aparata, dok su ga držali zarobljenog, namamili, a potom i ubili nekoliko "škaljaraca" - podseća sagovornik Kurira.

Kapetan bio otet Foto: Printscreen

Inače, Milan Stoković se mesecima, pre nego što su njegovi ostaci pronađeni, vodio kao nestao.

Veza s Tadijom Pantićem

Da mu se izgubio svaki trag, navodno je policiji prijavila njegova porodica. Prema nezvaničnim informacijama, inspektorima su tada otkrili i da je Stoković imao kontakte sa "sumnjivim ljudima", među kojima je navodno bio i vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić (23).

Pantić je, podsetimo, likvidiran nešto više od mesec dana posle nestanka Stokovića, 22. novembra 2025. na Novom Beogradu. Zbog ubistva vođe navijača, podsetimo, uhapšen je Pavle F. (18). Inače, Pantić je pre nego što je ubijen preživeo nekoliko napada, na mostu Gazela su ga presreli napadači na motorima i otvorili paljbu, a prema operativnim podacima njemu je bio namenjen i eksploziv kojim je u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda nestručno rukovao državljanin Makedonije koji je poginuo 1. oktobra prošle godine.

Tadija Pantić ubijen na Novom Beogradu Foto: Petar Aleksić, Društvene Mreže

- Sumnja se da je likvidirani vođa navijača bio trn u oku "vračarcima" i prioritetna meta. Na to su, navodno, ukazali podaci iz kriptovanih telefona koji su pronađeni u okotbru prošle godine, u stanu u Kosovskoj ulici koji je raznet u eksploziji imrpovizovane bombe. Naime, istraga je pokazala da je ta eksplozivna naprava bila namenjena za ubistvo upravo Pantića, ali ju je maneken iz Severne Makedonije, koji ju je čuvao u stanu, slučajno aktivirao i tako razneo samog sebe - kaže naš izvor i dodaje da su, takođe, operativni podaci ukazivali da je pokojni Pantić bio u kontaktu sa nekadašnjim vođom Partizanović navijača, Nenadom Alajbegovićem Alibegom, koiji je više puta bio na nišanu pripadnika vračarskog klana, poslednji put u decembru 2025. godine.