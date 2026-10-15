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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko podneva u Venizelosovoj ulici na Dorćolu u Beogradu kada je, kako se sumnja, iz za sada nepoznatih razloga, autobus udario u automobil.

Na licu mesta nalaze se vatrogasci, Hitna pomoć i policija.

- Automobil je od siline udarca potpuno skrskan, jezivo izgleda. Vozač je ostao zarobljen unutra, pa su vatrogasci sekli automobil da izvuku vozača. Delovalo je da je pri svesti, ali nije mogao da izađe jer je auto zgužvan bukvalno - rekao je jedan očevidac i dodao da su se posle udesa u tom delu grada stvorile velike gužve u saobraćaju.

Pošto su vatrogasci izvukli čoveka iz olupine, preuzela ga je ekipa Hitne pomoći i u ovom trenutku nije poznat stepen njegovih povreda.