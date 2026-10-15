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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu za poslednjih 12 meseci osudilo je ukupno 106 osoba za razna krivična dela, kao što su primanje i davanje mita, pronevere novca, zloupotreba službenog položaja i slično, saopšteno je iz ove institucije.

Kako smo saznali, među optuženima i osuđenima se u ovoj godini našao i jedan tržišni inspektor. Najveći broj lica, prema podacima Višeg suda, osuđeno je za zloupotrebu službenog položaja, a potom za primanje mita.

Sudije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu predstavile su novinarima statistiku rada i rečeno je da su od prošle godine sudije radile na 158 predmeta od kojih je 89 rešeno na razne načine, osuđujuće, oslobađajuće presude i drugo.

Foto: Kurir/M.S.

Sudija Aleksadra Mojašević Krstić predočila je najsvežije podatke sa presekom od septembra meseca.

- Od 158, ukupno je rešeno 89, ali mora se reći da smo od 1. januara do danas ove godine dobili 75 prijavljenih predmeta. Za krivično delo pranje novca imamo jedno lice za koje je doneta prvostepena oslobađajuća presuda. Za krivično delo zloupotreba službenog položaja imali smo 15 optuženih osoba i tu imamo 15 osuđujućih presuda. Šestoro je osuđeno na kaznu do šest meseci zatvora, šestoro na meru kućnog zatvora, dva lica na kućni zatvor od šest meseci do jedne godine i jednom licu je izrečena uslovna osuda. Izrečene su i dve mere zabrane poziva delatnosti i dužnosti - saopštila je, između ostalog, Mojašević Krstić.

Foto: Kurir/M.S.

Ova sudija je navela i druge vrste krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja i primanje mita, a koja su drugačije kvalifikovana krivičnim zakonikom. Prema toj zbirnoj statistici 31 osoba je ukupno u ovoj godini osuđena za zloupotrebu službenog položaja, a 13 lica za primanje mita. U nekim od ovih predmeta traje i žalbeni postupak.

Kod krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti, osmoro je prvostepeno osuđeno, a jedna osoba je oslobođena.